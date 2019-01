63 Jahre – und kein bisschen leise

„Wos hot er gsogt?“ – Hans Söllner hat nicht verstanden, was ihm da im Sturm von Applaus und Pfiffen, mit dem er begeistert begrüßt wird, zugerufen worden ist. „Hans – schön, dass es dich gibt!“, heißt der Satz, mit dem der Besucher das Gefühl zusammengefasst hat, das wohl die meisten an diesem Samstagabend in die bis auf den letzten Platz gefüllte Spaichinger Stadthalle gelockt hat.

Im unauffälligen, grauen Pullover sitzt er mit seiner Gitarre auf der Bühne. Oft mit geschlossenen Augen plaudert er vor sich, dabei aber hellwach und schlagfertig auf alles reagierend, was im Saal passiert. Der unsichtbare „Vorhang“ zwischen Künstler und Publikum ist von Anfang an aufgehoben. Es entsteht ein entspannter „Flow“, in den die Besucher eintauchen können. Voraussetzung ist natürlich, dass man Bayrisch versteht, denn bis auf ein Lied auf Hochdeutsch ist alles, was Söllner sagt und singt, im bayrischen Dialekt.

Auch das gehört zu seiner Authentizität, für die ihn seine Fans lieben. Ob nun melancholisches Liebeslied („Eines der wenigen meiner Liebeslieder, das nicht nach der zweiten Strophe eskaliert“), grobe Zote oder poetisch-anrühende Anklage gegen Genitalverstümmelung (Söllner sammelt auch für eine Initiative dagegen): Stets ist es authentisch der Söllner Hans.

40 Jahre alte Lieder wieder aktuell

Zu seiner Authentizität gehört auch, dass er heute, mit 63, im Grunde immer noch nicht viel anderes macht als damals Mitte der 80er-Jahre, als er über Bayern hinaus bekannt wurde und als „bayrischer Rastafari“ so etwas wie „Kult-Status“ erreicht hat.

„Das Schlimme an den Liedern, die ich vor 40 Jahren geschrieben habe, ist, dass man sie auch nach 40 Jahren noch genauso singen kann.“ Das Gute ist, dass sein Publikum bei den Söllner-Klassikern mitsingen kann („Noch amol! A bissle zorniger, Leut!“), wie „Hey Staat!“ oder „Mir san noch richtige Bayern“, das er einst über die CSU geschrieben hat, und heute eins zu eins der AfD „widmen“ kann.

In seinen Geschichten und Anekdoten liebt er es, sich über Richter und Polizisten lustig zu machen und seinem Zorn auf „Babylon“ Luft zu machen, wie die Rastafari das als korrupt empfundene politische System nennen. Ein System, das es einem „verbietet, gesund zu sein“, indem es selbst den medizinischen Gebrauch von Marihuana, wenn auch nicht ganz untersagt, so doch ungebührlich schwer macht. Der Kampf für die Legalisierung von Marihuana ist ja eines der Themen, mit denen Söllern bekannt geworden ist. „Ich mag mich nicht verstecken müssen, ich will mich zeigen.“

Die Verachtung für die Mächtigen und die Solidarität mit den Schwachen, das Eintreten für Naturschutz, Tiere und Kinder, der Hass auf Gewalt und Unterdrückung sind konstante Themen. So macht er klar, dass wir alle über die Steuereinnahmen von der Produktion und dem Export von Waffen profitieren, mit denen in anderen Weltteilen Menschen getötet werden: „Nur heißt das dann nicht Blutgeld, sondern Kindergeld und Rentenerhöhung.“ – Aber statt froh zu sein, den so produzierten Flüchtlingen wenigstens helfen zu können (Söllner selbst hat einen syrischen und einen afghanischen Flüchtling bei sich aufgenommen, erzählt er.), wird auch noch gegen sie demonstriert.

Aber Söllner kann sich nicht nur lustig machen und empören. Hinter all dem steckt vielmehr eine positive Lebenslust. Und so endet das Programm vor den Zugaben denn auch mit einer Dankeshymne an Gott und seine Gaben.

Söllner: „Di hassen mi“

„Das ist Frieden, Freiheit, Atmen und Leben; I tanz einfach gern“, fasst er in einem seiner Lieder seine Philosophie des Lebens und des leben Lassens zusammen (wenn Hans Söllner denn eine „Philosohie“ hat). „I weiß, dass sie mi hassen, weil I sowas konn.“ Die, die an diesem Samstag in die Spaichinger Stadthalle gekommen sind, lieben und feiern ihn dafür.