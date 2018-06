60 Jahre blindes Vertrauen

Die Wehinger Ruth und Walter Trauschies feiern am Donnerstag, 23. Februar, ihre diamantene Hochzeit. Das Jubelpaar blickt auf 60 Jahre glückliche Ehe zurück.

1933 im gleichen Dorf in Ostpreußen im Memelland, dem heutigen Litauen geboren, lernten sich die beiden im Alter von 15 Jahren kennen. Fünf Jahre später wurden sie ein Paar und heirateten am 23. Februar 1957 in Prökuls /Kreis Memel. Ein Jahr nach der Hochzeit zog es die junge Familie weg aus Ostpreußen zu Verwandten in den Süden Deutschlands. Zehn Jahre lebten sie mit ihren drei Kindern in Egesheim, bis sie 1968 in das selbst gebaute Haus nach Wehingen zogen, in dem sie heute noch leben.

Ursprünglich ausgebildet als Elektriker, arbeitete Walter Trauschies 35 Jahre als Fräser bei der Firma F.X.Marquart in Reichenbach. Neben seiner Arbeit war er im Schützenverein aktiv, während seine Gattin den Garten zu ihrem Hobby machte. Außerdem besaßen die Trauschies jahrelang einen Forellenteich in Reichenbach, dessen Betrieb sie aber vor vielen Jahren aus gesundheitlichen Gründen eingestellt haben.

Bei der Antwort auf die Frage nach dem Erfolgsrezept für ihre Ehe, sind sich beide einig: Sie hätten immer zueinander gehalten und stets blindes Vertrauen zum Partner gehabt. „Treue bis zum Ende“ und die Liebe zur Familie mit drei Kindern und sieben erwachsenen Enkeln – das verbindet die beiden bis heute, auch wenn das Leben mit zunehmendem Alter immer beschwerlicher werde. Nur mit der tatkräftigen Unterstützung der beiden Söhne und vor allem der Tochter seien die alltäglichen Aufgaben noch einigermaßen zu bewältigen. Für das Jubiläum haben sich Bürgermeister Reichegger sowie Pfarrer Hoffmann zum Besuch angekündigt. (pm)