Daniel Becker aus Spaichingen vermisst - Polizei bittet dringend um Hinweise

Der 59-jährige Daniel Werner Becker aus Spaichingen wird vermisst. Eine entsprechende Vermisstenanzeige sei am Montag bei der Polizei eingegangen, teilt sie mit.

Entsprechend der Mitteilung der Ehefrau verließ Daniel Becker schon am vergangenen Samstag, 29. Oktober, ohne Mitnahme von Bargeld oder eines Mobiltelefons die gemeinsame Wohnanschrift im Bereich „Im Grund“ in Spaichingen und fuhr mit einem weißen Ford Transit Custom mit dem amtlichen Kennzeichen TUT-SD 113 davon. Hinweise, wohin er gefahren sei, gebe es nicht, so die Polizei.

Zuletzt gesehen am 29. Oktober

Nachdem sich Becker bis Montag nicht bei seiner Frau gemeldet hatte, erstattete diese Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Das ist die Personenbeschreibung

Die Personenbeschreibung laut Polizei: Daniel Werner Becker ist etwa 175 Zentimeter groß und wiegt etwa 85 Kilogramm. Becker hat sehr kurzes, grau-blondes Haar und trägt einen kräftigen, blonden Schnauzbart. Beim Verlassen der ehelichen Wohnung am Samstag war er bekleidet mit einem blauen S-Oliver T-Shirt, einem Kapuzenpulli und einer blauen Jeanshose. Daniel Becker ist an beiden Unterarmen tätowiert.

Daniel Becker ist Asthamtiker

Der 59-Jährige ist Asthmatiker und leidet unter Bluthochdruck. Er ist auf Medikamente angewiesen, die er vermutlich nicht bei sich hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Becker sich in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zu dem Vermissten oder zu dem von ihm benutzten weißen Ford Transit Custom mit dem Kennzeichen TUT-SD 113 nehmen das Kriminalkommissariat in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/941-0, das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/9318-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.