54 Kinder nehmen zum ersten Mal an der Kommunion teil

54 Kinder haben am Sonntag zum ersten Mal an der Kommunion teil genommen. Die Feier in der Stadtpfarrkirche war mit vorbereitet worden von Gemeindereferentin Michaela Maier. Die Kinder gestalteten den Gottesdienst aktiv mit. Sie schilderten die verschiedenen Stationen, die auf die Kommunion hingeführt hätten. Sie lasen Texte und Fürbitten. Die Ansprache hielt Michaela Maier, die Messe zelebrierte Pfarrer Robert Aubele. Für den feierlichen Rahmen in der voll besetzten Stadtpfarrkirche sorgten die Kinder- und Jugendkantorei sowie Elisabeth Hurlebusch (Oboe), Georg Fehrenbacher (Orgel) und Martina Glückler (Querflöte). (abra)