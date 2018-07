Traditionell zum 50er-Fest in Spaichingen gehört das Jahrgangsfoto, zu dem sich die Jubilare am Samstag aufgestellt haben. Der heutige Festmontag gehört für alle feiernden Jahrgänger dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Dreifaltigkeitsberg um 9.30 Uhr, anschließend ist gemeinsames Mittagessen. Die 50er schließen den Festreigen ab mit einem Überraschungsausflug am Dienstag.