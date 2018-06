Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von 5000 Euro ist es am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr an der Kreuzung Brücklestraße, Heubergstraße und Hauptstraße in Gosheim gekommen. Dort missachtete laut Poilizei eine 70-jährige Autofahrerin die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. (pz)