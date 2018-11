500 Jugendliche lassen die Halle beben

500 Jugendliche sind zum Auftritt von Good Weather Forecast in der Alten Turnhalle gekommen. Die Halle bebte, die Zuschauer waren restlos begeistert. Das Konzert war ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Kirchengemeinden, aller Spaichinger Schulen, des Stadtjugendreferats und des Evangelischen Jugendwerks (wir berichteten).

Die Musiker boten eine tolle Show mit Videoclips im Hintergrund. Die Ansprachen des Sängers wirkten glaubwürdig, so eine Pressemitteilung: „Jeder Mensch ist wertvoll, wir haben alle einen Vater im Himmel, der uns liebt, für den wir einmalig sind.“ Die religiöse Botschaft kam gut an, so die Rückmeldung von Jugendlichen.

Nach dem Konzert mischten sich die fünf Musiker unter die Jugendlichen und suchten das Gespräch, die Konzertbesucher konnten Bilder mit ihnen machen.

„Hoffentlich gibt es bald wieder so ein Konzert“, waren sich die Besucher einig, dass es in Spaichingen mehr solche Veranstaltungen für Jugendliche geben sollte. Auch an mehreren Spaichinger Schulen war die Band in den Tagen zuvor aufgetreten.

Auch die Vorbands kamen sehr gut an: Liedermacher Marius Müller sorgte mit eigenen Kompositionen sofort für gute Stimmung. Auch Rapper Edu Swarley & friends war laut Pressemitteilung ein voller Erfolg.

Dutzende Helfer sorgten für das Gelingen des Konzerts: Jugendliche der Spaichinger Schulen, der ev. und kath. Kirchengemeinden, der ev. Kirchengemeinde Aldingen, des ev. Jugendwerks, Eltern von Schülern und das kommunale Jugendreferat halfen beim Auf- und Abbau, beim Verkauf von Getränken und Essen, als Sanitäter, bei der Einlasskontrolle, kümmerten sich um die Band. Und es gab viele Spender, so die Mitteilung: Kirchengemeinden aus Spaichingen und Umgebung, Schulen, Winker-Stiftung, ev. Jugendwerk, Jugendstiftung „just“ sowie Bürgerstiftung Spaichingen.