50 Jahre gemeinsame Freiheit

Nach nur knapp einem Jahr Beziehung haben Christina und Jürgen Willi Goldfuß im März 1968 geheiratet. Mit ihrer Goldenen Hochzeit feiern sie am heutigen Donnerstag fünf Jahrzehnte glückliche Ehe.

Ein rasanter Ablauf war das für damalige Zeiten. „Im Umfeld haben viele gezweifelt, ob das gut gehen kann“, erinnert sich Jürgen Willi Goldfuß. Die Entscheidung haben beide aber bis heute nicht bereut. Das Kennenlernen am 17. Juli 1967 lief kurios ab. „Wir sind uns als Nichtraucher am Zigarettenautomaten zum ersten Mal begegnet“, erzählt er. Sie war mit der Verwandtschaft in einem Lokal in der Eifel, er war dort mit Kameraden von der Bundeswehr. Für eine Freundin wollte sie Zigaretten holen, kannte sich aber mit dem Automaten nicht aus, erzählt Christina Goldfuß. Er, ganz Kavalier, sprang ein, um zu helfen. Bereits für den nächsten Tag machten sie ein Treffen aus. Es folgten in schneller Folge die Hochzeit knapp ein Jahr später und 1973 die Geburt von Sohn Thomas, der heute in Berlin lebt.

50 Jahre sind seit dem Hochzeitstag vergangen. 50 Jahre, in denen die Beiden stets gemeinsam unterwegs waren. Ob beim Wandern, bei den Treffen ihres Jahrgangs, oder auch nur so in der Stadt. „Wenn einer von uns allein unterwegs ist, fragen die Leute sofort erstaunt, wo der andere ist“, sagt Jürgen Willi Goldfuß.

„Humor ist ganz wichtig“, beschreibt er das Geheimnis einer langen Ehe. „Wir sind für uns die zwei wichtigsten Menschen überhaupt, das hilft.“ Und dass man miteinander rede, statt übereinander.

Beratung und Büro

Auch beruflich hat das Ehepaar zusammengehalten. Er arbeitete die meiste Zeit seines Berufslebens als Unternehmensberater, sie erledigte die Büroarbeiten. Noch heute ist er als Autor tätig, als Dozent, Berater und Kabarettist. Sie war knapp 30 Jahre im Liederkranz aktiv. Vereinsmenschen seien sie beide aber nicht. Die Freiheit, tun und lassen zu können, was man wolle, sei immer wichtiger gewesen als ein Vereinsleben.

Die gemeinsame Freiheitsliebe hat die Eheleute weit herumkommen lassen. Nach der Hochzeit lebten sie zuerst in Bonn, dann in Hannover. Nach Spaichingen verschlug es sie 1979 aus beruflichen Gründen. Eigentlich wollten sie nur kurz bleiben, aber noch heute sind sie hier.

Zwischen den Stationen lagen zahlreiche Reisen, Aufenthalte in den USA und gemeinsame „Wanderungen ohne Gepäck“. Elf Mal haben sie solche Touren bestritten, eine weitere ist geplant. Dabei wird das Gepäck vom Veranstalter an ein Tagesziel gebracht. Danach wird gewandert, ganz befreit von der Last.