49 aus 6: Gegentorflut für Fatihspor

Die Aussichten auf den Klassenverbleib sind beim FV Fatihspor Spaichingen schon zur Winterpause nicht groß gewesen. Magere fünf Punkte hatte der Aufsteiger in der ersten Halbserie der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Der Kampfgeist scheint seit dem Jahreswechsel erloschen. In sechs Partien kassierten die Primstädter 49 Gegentore.

„Aus einer kleinen Lawine wird eine große Lawine“, sagt Kenan Öztürk, Trainer und Vorsitzender des Spaichinger Fußballclubs, und beschreibt damit den schon zu Saisonbeginn einsetzenden Zerfall des Teams. „Die Stimmung war nicht da“, erklärt er. Weil mit Ausnahme des Sieges gegen den SV Zimmern II (6:2) und der Unentschieden gegen die SG Aichhalden/Rötenberg (0:0) und den BSV 07 Schwenningen (1:1) dann auch nicht die Ergebnisse stimmten, fiel das Team nun auseinander. „Fünf Spieler sind gegangen, zwei haben aufgehört“, bilanziert Öztürk.

Kreisliga C-Kicker helfen bei erster Mannschaft aus

Verständnis hat er für Spieler wie Burak Demir (SV Gosheim), Engin Ünlü (SG Gosheim-Wehingen), Koray Maurici (SV Spaichingen) oder Philippe Gnassounou (aufgehört) nicht. „Ich bin den Abgängen sauer“, sagt Öztürk. „Sie haben uns im Stich gelassen.“ Weil zusätzlich zu dem Qualitätsverlust aus dem Aufstiegsjahr auch noch Stammtorhüter Mustafa Avci mit einer Fußverletzung passen muss, ist der FV zur Schießbude mit bereits 110 Gegentore verkommen.

Die Lücken nach den Abgängen im Winter füllt Öztürk mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auf. „Aber Kreisliga C ist Kreisliga C und Bezirksliga ist Bezirksliga“, sagt der Vorsitzende von Fatihspor. In der Kreisliga A hätte die geringere Qualität durch Spieler aus der Reserve noch aufgefangen werden können. „In der Bezirksliga nimmt kein Team Rücksicht und gibt gegen uns Vollgas.“

Nach dem Abstieg beginnt bei Fatihspor Neuaufbau

Das gilt in den Spielen auch für die Primstädter. „Wir fangen gar nicht so schlecht an“, sagt Öztürk. Aber nach dem ersten Gegentor brechen dann die Dämme. In Gosheim (0:10) folgten auf das 0:1 durch Sebastian Nann (13.) vier weitere Treffer innerhalb von 13 Minuten. Beim BSV 07 Schwenningen (1:10) fielen binnen zehn Minuten die Treffer zum 0:4. Villingendorf entschied beim 9:0 zwischen der vierten und 16. Minute (3:0) die Partie. Der gleiche Spielstand war gegen Zimmern II in zwölf Minuten (3., 12., 15.) erreicht. „Nach dem ersten Tor stehen wir unter Schock und dann ist das Spiel auch schon vorbei“, sagt Spaichingens Trainer.

Öztürk will mit seinem Team die Saison noch ordentlich über die Bühne bringen. „Wir steigen ab. Aber wir spielen die Saison zu Ende“, verspricht der Spaichinger Verantwortliche. Das Ziel ist es, sich in den verbleibenden Spielen ordentlich zu verkaufen und weniger Gegentore zu bekommen. In der Kreisliga A will Öztürk dann den Neuaufbau des FV Fatihspor in Angriff nehmen. „Wir kommen ja von unten. Ich schaue, wie ich neue Leute zusammen kriege. Ich will Jungs, die Lust auf Fußball haben und nicht nur in der Shisha-Bar abgammeln.“ Selbst wenn er eine neue Mannschaft zusammenstellen kann: Der sofortige Wiederaufstieg ist kein Thema.