44 Auszubildende und Studenten bestehen Ausbildung erfolgreich

Vor drei Jahren sind die frisch gebackenen Auszubildenden und Studenten der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn erstmals in einer zentralen Veranstaltung am Verwaltungssitz in Heiligenbronn begrüßt worden. Jetzt beglückwünschte der designierte Vorstand Stefan Guhl 44 Absolventen dort zu ihrer erfolgreich bestandenen Ausbildung. Der Kreis schließe sich, sagte er.

„Sie haben viele Bereiche kennengelernt, zugehört und nachgedacht“, rief er den jungen Menschen zu, die aus allen Standorten mit ihren 51 Ausbildungsanleitern im Elisabetha-Glöckler-Saal in Heiligenbronn zusammengekommen waren. „Sie haben Prüfungen abgelegt und viel Stoff verarbeitet – kurzum, Sie haben drei Jahre lang etwas geleistet“, bescheinigte er den jungen Mitarbeitern aus Verwaltung, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe sowie Familien- und Altenhilfe. Guhl nutzte die Gelegenheit, auf die vielfältigen Möglichkeiten hinzuweisen, die die Stiftung und Berufsanfängern biete. „Nutzen Sie diese, bleiben Sie im Unternehmen“, warb er. „Ohne Sie als Fachkräfte können wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner nicht betreuen.“

Guhl umriss in seiner Rede die stetig neuen Anforderungen an die Stiftung: Das Bundesteilhabegesetz bringe zahlreiche Umbrüche mit sich, neue Gebäude wie das Haus Laura in Waldmössingen oder die digitale Planungs- und Systemsoftware bewirkten Veränderungen. Die digitale Teilhabe biete darüber hinaus auch in den Werkstätten ganz neue Möglichkeiten der Förderung. Gemeinsam mache man die Stiftung lebendig.

So wie die Rollstuhltanzgruppe der Stiftung, „The Rocking Rollis“, die die Gäste mit ihrer Showeinlage begeisterte. Und wenn auch leise Wehmut in Guhls Worten an die ausscheidenden Absolventen mitklang, so gab er ihnen mit auf den Weg: „Behalten Sie uns in guter Erinnerung.“ Das franziskanische Zeichen, der griechische Buchstabe Tau, wird sie in jedem Fall daran erinnern. Denn dieses Symbol nahmen alle Absolventen in Form eines Anhängers mit nach Hause.