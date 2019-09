35 Interessierte informieren sich über Pläne zur Ortsumfahrung

Der Arbeitskreis Ortsumgehung Spaichingen-Balgheim hat zum zweiten Mal im Rahmen einer Fahrradtour eine Ortsbefahrung entlang der geplanten Westtrasse um Spaichingen organisiert. Mitorganisator Hermann Polzer zeigte sich sehr zufrieden mit der Anzahl der Teilnehmer: Beim ersten Mal waren es bei hochsommerlichen Temperaturen 70 Interessierte, bei der zweiten Tour konnte er 35 vorwiegend neue Radfahrer begrüßen, die sich über die Planungen zur neuen Ortsumfahrung informieren wollten.

Die Koordinatorin Dr. Gabriele Polzer begrüßte die 35 Radfahrer am Marienplatz auf dem Michelfeld, so eine Pressemitteilung. Kurz umriss sie den aktuellen Stand der Planung, erklärte den voraussichtlichen Verlauf der Trasse und informierte über die neuesten Entwicklungen; das Regierungspräsidium Freiburg habe mittlerweile eine Rückstufung der Planung durchgeführt und sei in das sogenannte Scoping-Verfahren eingetreten. In dessen Rahmen würden die umweltrelevanten Themen ermittelt und insbesondere werde der Träger „frühzeitig über Rahmen, Inhalt, Umfang, Methoden und Detailtiefe der Untersuchungen und beizubringenden Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens unterrichtet und beraten“. Beim Scoping-Termin erfolge hierzu regelmäßig eine öffentliche Besprechung. Diese öffentliche Information sei für Spaichingen im Spätherbst vorgesehen, bei der Bürgerversammlung am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr in der Stadthalle werde auch die Ortsumgehung Thema sein.

Die Teilnehmer stellten viele Fragen, die Polzer beantwortete oder aufgrund des aktuellen Informationsstandes noch zurückstellen musste, da sie auch Bestandteil des Scoping-Verfahrens seien.

Nachdem man den Zielort, den Ortsrand von Balgheim, erreicht hatte, bedankte sich Polzer für das rege Interesse und bot an, dass man solche Fahrradtouren in Zukunft auch auf Nachfrage für Gruppen durchführen möchte: ob Jahrgang, Freundeskreis, Verein oder Familiengruppen, auf Nachfrage sei man gerne bereit, diese Gruppen zu begleiten und zu informieren.