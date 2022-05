30igste Jahreshauptversammlung der Funkenhexen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Hexen blickten, der Pandemie geschuldet, leider auf wenig Veranstaltungen in 2021 zurück. Auch in 2022 sollte es anfangs nicht besser werden. Im Januar konnte die Feier des 30-jährigen Vereinsbestehens in Form eines Nachtumzugs mit anschließendem Hexenball ebenfalls nicht stattfinden. (65 Zünfte mit rund 1400 Hästrägern hatten zugesagt).

Nach dem Rückblick durch den 1. Vorsitzenden Thomas Witt folgte der Bericht des Kassenprüfers Jan Lorenz sowie der Bericht der Kassenprüfer Rebecca Möst und Florian Schmid. Besonders zu erwähnen war ein Punkt auf der „Ausgaben-Liste“. Nachdem trotz fehlender Fasnet die obligatorische Spende von 500 Euro an einen Spaichinger Kindergarten entrichtet wurde, wurde zusätzlich wie auf der Jahreshauptversammlung 2021 besprochen eine Geldspende ins Ahrtal in Höhe von 5500 Euro an den Förderverein „Zukunft für Dernau“ überwiesen.

Nachdem der Kassenwart sowie die gesamte Vorstandschaft entlastet wurden, folgten die Wahlen. Vier Vorstandsämter standen zur Wahl folgende Ämter: Kassenwart, Verpflegungswart, Schriftführer, Chronik & Verwaltung. Letzteres musste durch das Ausscheiden von Christiane Koscher neu besetzt werden.

Während die aktuellen Amtsinhaber Jan Lorenz (Kassenwart), Anna Visek (Verpflegungswart),Sabine Dassinger (Schriftführerin) konnte leider niemand für das Amt Chronik & Verwaltung gefunden werden. Die Aufgaben werden deshalb kommissarisch von der gesamten Vorstandschaft übernommen.

Nachdem es keine Anträge gab, übernahm Brauchtums & Zeremonienmeister Florian Stoll einen großen Punkt der diesjährigen Hauptversammlung, die Ehrungen. Gleich 28 Ehrungen gab es in der Walpurgisnacht. Besonderheit, sieben Mitglieder wurden für 30 Jahre geehrt.

Ehrungen für fünf Jahre: Katrin Günter, Simon Henne, Niklas Kretz und Daniela Rödder. Zehn Jahre: Carina Aicher, Kevin Hort, Marcel Kaufmann und Daniela Müller. 15 Jahre: Moritz Dufner, Patrick Gerlach, Sascha Ilg, Sonja Schmid, Judith Schweizer, Tobias Seifried, Florian Stoll, Jasmin Weger, Markus Weger und Thomas Witt. 20 Jahre: Florian Stelzner. 25 Jahre (und somit Ehrenmitglied): Sandra Geiger und Richard Hauck. 30 Jahre: Susann Greidenweis, Christian Hoffmann, Michael Kretz, Ute Merkt, Charlotte Skirka, Simone Weißhart und Thomas Weißhart.

Im Ausblick für 2022/2023 sind unter anderem das Jubiläumsfest für die Mitglieder.