30 Feuerwehmänner sind innerhalb von fünf Minuten einsatzbereit

Erstmals einen Jahresbericht im Gemeinderat abgegeben hat am Montagabend Spaichingens Feuerwehrkommandant Patrick Heim. Er berichtete von der 108 Mitglieder starken Wehr, dem Ausbildungsstand und stimmte die Räte auch gleich auf Beschaffungen ein, die anstehen.

Das Besondere an der Spaichinger Wehr ist, dass die Jugendfeuerwehr eine Warteliste hat, weil das Interesse nach wie vor sehr groß ist. Nachdem zum Januar zwei Jugendliche in die Einsatzabteilung gewechselt sind, sind es derzeit 20. Die Zahl nicht ausufern zu lassen, diene der Qualität der Ausbildung, so Heim. Die Altersabteilung hat elf Mitglieder.

Mitglieder werden regelmäßig weitergebildet

Die Einsatzabteilung besteht aus 77 Mann von 18 bis 60 Jahren. Heim verwies darauf, dass diese Zahl aber nicht die wirklich Relevante für eine entsprechende Schlagkraft sei, sondern die der Männer, die tagsüber innerhalb von drei bis fünf Minuten zur Verfügung stehen könnten. Das seien rund 30 in Spaichingen – relativ viele, so Heim. Weitere zehn arbeiteten in einer Distanz von maximal zehn Kilometern. Deshalb sei es so wichtig, dass genügend Arbeitsplätze für Feuerwehrleute vor Ort zur Verfügung stünden.

Die Auflistung des Ausbildungsstands zeigt, dass sich die Spaichinger Wehrleute mit Nachdruck ständig aus- und weiterbilden: Es sind 62 Atemschutzträger, 36 Maschinisten mit Lkw-Fahrerlaubnis, 17 Führungskräfte mit Zug- und Gruppenführerausbildung, 26 Feuerwehrleute, die sich notfalls täglich um Ausrüstung und die 13 Einsatzfahrzeuge, die Instandhaltung, das Magazin, Schlauch-, Kleider-, Funk- oder Atemschutzwartung kümmern.

Neue Helme und Einsatzkleidung

25 Einsätze mehr, also 132, hatte die Wehr 2018 im Vergleich zu 2017. Obwohl jeder Einsatz zu bezahlen ist, sind versehentlich oder fahrlässig ausgelöste Brandmeldeeinsätze ärgerlich, so Heim. Die Überarbeitung der Homepage, das Installieren und in Betrieb nehmen einer komplexen Feuerwehr-Software, vor allem aber das 150-jährige Jubiläum prägten das vergangene Jahr.

In 2019 sind 21 Übungsabende mit allen Wehrleuten, 63 Übungsabende zu Sonderausbildungen wie Türöffnung, Drehleiter, Absturzsicherung und anderes vorgesehen sowie zehn Ausschusssitzungen und Sitzungsabende für Führungskräfte.

Die 26 Jahre alte Drehleiter muss im europaweiten Ausschreiben ersatzbeschafft werden, Kosten rund 800 000 Euro – davon etwa 420 000 Euro für die Stadt; der Wagen könnte Ende April durch den Gemeinderat bestellt und im Sommer 2020 übergeben werden. Außerdem müssen in diesem Jahr neue Helme angeschafft und 2021 die Einsatzkleidung neu beschafft werden, so Heim. „Durchschnittlich wurde dann eine Jacke bei Übungs- und Einsatzdienst über 1500 Mal getragen.“