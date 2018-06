26-Jährige außer Rand und Band

Kräftig zupacken müssen hat die Polizei am Samstag, um eine hoch aggressive 26-jährige Frau aus der Wohnung ihrer ehemaligen Freundin ins Freie zu befördern. Bei dem Einsatz haben sich zwei Polizisten verletzt.

Kurz vor 6 Uhr kam der Hilferuf bei der Polizei an: Eine Frau wollte die Wohnung ihrer Ex-Freundin partout nicht verlassen und schrie herum. Zum freiwilligen Verlassen der Wohnung war sie laut Polizei nicht zu bewegen. Deshalb drohten ihr die Einsatzkäfte an, sie notfalls mit Zwangsmaßnahmen aus der Wohnung zu befördern. Dies nahm die 26-Jährige zum Anlass, ihr Pfefferspray zu zücken und auf die Polizisten zu richten. Die Streife konterte mit einem gezielten Pfeffersprayeinsatz, was die getroffene Frau aber nicht daran hinderte, selbst treffsicher zurück zu sprühen. Die Gesetzeshüter nahmen ihr das Spray ab, um einen weiteren Angriff zu verhindern. Danach klickten die Handschließen. Auch dagegen wehrte sich die Frau und biss einen der Beamten in die Hand. Auf dem Weg ins Freie stürzte sich die Festgenommene absichtlich eine Treppe hinunter. Dabei riss sie einen der Beamten mit sich. Zum Glück gab es bei dem Sturz keine schwereren Verletzungen. Weil sie sich hartnäckig gegen ihren Abtransport wehrte, mussten sie die Beamten zum Dienstwagen tragen. Nebenbei beleidigte sie diese. Im Polizeiauto trat sie mit den Füßen eine Seitenscheibe ein. Nur mit Mühe gelang es mehreren Schutzmännern, die Frau in eine Arrestzelle zu bringen. Als sie dort begann, sich selbst zu verletzen, sorgte die Polizei für die Unterbringung in einer Fachklinik. Dort wurde der 26-Jährigen wegen Verdachts des Drogeneinflusses Blut abgenommen. Eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ist der Frau sicher. (pz)