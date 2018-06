Am Badminton-Angebot des SVS haben dieses Jahr 25 Kinder teilgenommen. Sie verbrachten einen Vormittag damit, die Grundlagen des Spiels zu erlernen – beziehungsweise ihr Können im Spiel einzusetzen. Die Trainer teilten die Gruppen in Anfänger und Fortgeschrittene ein, so dass jeder Teilnehmer auf seine Kosten kam. Die Anfänger machten mit Ulrike Schwarz das Badmintonspiel-Abzeichen, bei dem sie den Aufschlag, das Treffen von oben und das Laufen kennenlernten. Die Teilnehmer mit Vorkenntnissen spielten mit Dorothea Nothnagel und Jonah Schierding gegeneinander. Am Ende erhielten die Anfänger eine Urkunde und alle anderen einen echten Federball.