25 Jahre Nikolausaktion der Kolpingsfamilie Trossingen

Ines Rabus war sichtlich überrascht, als sie nach dem 6 Uhr Frühgottesdienst in der Theresienkirche ein Dankgeschenk von Pfarrer Schmollinger und Jessica Wunderlich von der Kolpingsfamilie Trossingen überreicht bekommen hatte.

Schon beim Kolping-Gedenktag erinnerte Pfarrer, Präses Thomas Schmollinger daran, dass Familie Ines und Norbert Rabus vor 25 Jahren mit der Organisation und Durchführung der Nikolausaktion der Kolpingsfamilie Trossingen und der Theresiengemeinde begonnen hatte. Unermüdlich Jugendliche, junge Erwachsene, Männer und Frauen für die Aktion zu begeistern, als Bischof Nikolaus oder Begleiter Knecht Ruprecht für zwei Tage unterwegs in der Stadt zu sein, das war die Aufgabe, die jedes Jahr von Familie Ines und Norbert Rabus erfüllt wurde. Die Spenden der Familien zur Nikolausaktion kam jedes Jahr sinnvollen Hilfsprojekten oder Organisationen zu Gute und vermehrte dadurch die Freude um ein mehrfaches, nicht nur das der Kinder, die wie sehnsüchtig gespannt auf den Heiligen Bischof Nikolaus gewartet haben, von ihm beschenkt zu werden. Auch in diesem Jahr werden rund 600 Euro der Nikolausspenden in der Grundschule Kalongo in Uganda Not der Kinder und Familien lindern und helfen können.

Ines Rabus war es wichtig, dass der Heilige Bischof Nikolaus nicht mit dem Weihnachtsmann verwechselt werden konnte, denn das Bischofsgewand mit Mitra (Bischofshut), Bischofsstab und Bischofsgewand war eindeutig erkennbar. In die Rolle des Bischofs Nikolaus und dessen Begleiter stiegen in den vergangenen 25 Jahren bestimmt weit mehr als hundert Personen, die dadurch die Botschaft des Teilens, die Botschaft der „Gottes- und der Nächstenliebe“ in die Familien und zu den Kindern bringen konnten.

Auch die beiden Katholischen Kindergärten St. Josef und Don Bosco profitierten von der besonderen und authentischen Art und Weise dieser langjährigen Aktion der Kolpingsfamilie Trossingen. Manches ältere Gewand aus den Kirchenschränken oder mancher Mantel und Umhang wurde tatsächlich in der Vergangenheit in der Liturgie getragen und bekam durch den Neuen Einsatzzweck den Glanz für die besondere Begegnung mit dem Heiligen Nikolaus. Beim feierlichen Rorate-Gottesdienst mit den Erstkommunionkindern der Seelsorgeeinheit Trossingen bedankte sich Pfarrer und Kolpingpräses Thomas Schmollinger noch einmal ausdrücklich bei Familie Rabus und alle ihre Helfern.