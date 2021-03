25 Jahre bei Elektrotechnik Hans Strom

Die Handwerkskammer Konstanz hat zusammen mit der Elektrotechnik GmbH Hans Strom Henrik Groß, Denkingen, für 25-jährige Treue zum Handwerk und Betriebszugehörigkeit geehrt.

Nach dem Besuch der Realschule Spaichingen und der Lehre als Elektromechaniker bei der Telekom Rottweil trat Henrik Groß am 1. Februar 1996 in die Firma ein. Nach Zivildienst beim DRK machte er 2003 den Meister im Elektrohandwerk. Schnell fand der junge Meister Gefallen am Service und der Betreuung von Klein- und Großanlagen in Gastronomie und Industrie. Zu seinem Aufgabengebiet zählte auch der Kundendienst von Beschallungsanlagen ebenso wie PC- und Netzwerktechniklösungen; Sicherheitssysteme sowie Gebäudetechniksysteme. Während den 25 Jahren bildete Henrik Groß über 15 Lehrlinge aus. „In seiner Personalverantwortung hat er zudem die Organisation von Baustellen, Arbeitsvorbereitung und die Leitung verschiedener Projekte übernommen. Für mich besonders wichtig war die fachkundige Vertretung bei Abwesenheit des Firmeninhabers“, so Seniorchef Hans Strom.

„Die soziale Ader unseres Jubilars zieht sich auch durch unser ganzes Betriebsklima. Schon jetzt freuen wir uns auf die erste betriebliche Veranstaltung nach der Pandemie, die von Henrik organisiert wird“, sagte Juniorchefin Vera Strom.