24 Stunden lang für Spenden klettern

Es ist wieder soweit - am 25. und 26. Juni findet im K5 Kletterzentrum das jährliche 24 Stunden Spendenklettern statt. Das diesjährige Spendenziel ist dabei die Ivo-Frueth Schule in Oberndorf. Die Schüler dieser Förderschule erfreuen sich im Rahmen ihrer Nachmittagsbetreuung regelmäßig am Klettersport.

Ab 11 Uhr ist die Kletterhalle geöffnet, um 12 Uhr fällt der Startschuss. Von da an gilt es so viele Klettermeter wie möglich zu sammeln, egal ob Vorstieg oder Nachstieg. Letztes Jahr wurde gemeinsam das Ziel von 40 000 Meter gerade so überklettert. Dieses Jahr soll diese Zahl noch viel weiter übertroffen werden. Auch wenn noch keine Sicherungserfahrung vorhanden ist, hat man dieses Jahr die Möglichkeit mit zu klettern. Am Samstag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr und Sonntag zwischen 9.30 und 12 Uhr stehen ausgebildete Sicherungspartner für euch bereit. Jeder ist willkommen, egal wie gut man klettert, jeder Meter zählt.