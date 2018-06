24 Jahre im Dienst des „Bürgle“

Nach 24-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit als „Bürglepflegerinnen“ haben Roswitha Bär und Melitta Hafen am 31. Mai auf dem „Bürgle“ ihren letzten „Diensttag“ gehabt. 24 Jahre lang haben sie das Wehinger Kleinod mit Blumen versorgt und gepflegt. Jetzt wollen sie in den wohlverdienten Ruhestand treten.

Beide haben diesen Dienst vom damaligen Pfarrer Norbert Bentele „empfohlen“ bekommen und ihn auch gerne angenommen, weil sie ehrenamtlich tätig sein wollten. In der Sommerzeit vom „Marienmonat“ Mai bis in den Oktober hinein haben sie immer dafür gesorgt, dass die Lourdes-Grotte und die Kapelle mit den 14 Nothelfern sauber gepflegt war, so dass sich Wanderer und Ruhesuchende an diesem stillen und wunderschönen Ort ausruhen und besinnen konnten.

„Jederzeit gerne“

„Wir haben das jederzeit gerne gemacht“, meinten die beiden unisono. Jetzt aber sei die Zeit für eine Nachfolge gekommen.

Den Weg zum Bürgle haben beide immer zu Fuß zurückgelegt und zum Aufstieg immer den Kreuzweg begangen. Pfarrer Ewald Ginter hat in den kirchlichen Nachrichten schon darauf aufmerksam gemacht, dass man dieses Ehrenamt gerne wieder besetzen würde. Allerdings ist man seitens der Kirche noch nicht fündig geworden.

Wer Interesse hat, kann sich an die katholische Kirchengemeinde wenden.