200 Euro Belohnung für die Rückkehr von Terrierin Susi

Am vergangenen Freitagmorgen verschwand der kleine Biewer Yorkshire Terrier Susi, seitdem sucht die Familie fieberhaft nach der Kleinen. „Ich hatte Susi für meine Mutter besorgt, als Trost, denn mein Vater war gerade gestorben“, berichtet Barbara Hohmann. Seit einer Woche suchen sie und ihre Mutter den ganzen Tag nach der kleinen Hündin. Jetzt setzt sie sogar eine Belohnung für denjenigen aus, der die Terrierdame findet.

„Seit Susi weg ist, ist meine Mutter todtraurig“, berichtet Barbara Hohmann. Sie habe sogar aufgehört zu essen. Als die junge Hündin verschwindet, bricht Barbara Hohmann ihren Urlaub ab, um ihrer Mutter beizustehen. Sie schaltet Suchanzeigen, hängt Plakate in Läden und an Bushaltestellen auf, „aber bis jetzt hat sich leider noch niemand gemeldet.“

Hündin hätte nicht allein ausbüxen können

Wie an jedem Morgen durfte die anderthalb Jahre alte Susi am 23. September raus in den Garten in der Semmelweisstraße. Dort ist sie verschwunden. „Meine Mutter ließ sie immer raus, während sie selbst im Bad war, ließ aber die Tür offen, damit Susi jederzeit wieder rein konnte.“ Dass Susi aus dem Garten einfach so entlaufen ist, glaubt Hohmann nicht: „Ich habe selber zwei kleine Hunde und wir haben den Garten meiner Mutter vorher ausbruchsicher gemacht. Wir haben auch Hasendraht verlegt, da kann Susi gar nicht allein rauskommen.“

Nun bietet Barbara Hohmann 200 Euro als Belohnung für Susis Rückkehr. „Das ist mir meine Mutter einfach wert“, sagt sie. „Meine Mutter hat nachts Alpträume, kann teilweise kaum noch schlafen. Ich will sie gar nicht mehr allein lassen.“ Die Hündin habe es bei ihrer Mutter gut gehabt und sei ihr kaum von der Seite gewichen. „Die ist ein richtiger kleiner Wirbelwind und arg verschmust“, berichtet Barbara Hohmann.

Das Fell des kleinen Terriers sei eher rötlich, am Rücken eher etwas grau. Zudem sei Susi am linken Hals gechippt, das könne jeder Tierarzt auslesen. „Ich hoffe sehr, dass jemand Susi findet und sich bei uns meldet“, sagt Barbara Hohmann. Wer die kleine Hündin gesehen oder gefunden hat, kann sich unter 074 24 / 28 38 bei Familie Hohmann melden.