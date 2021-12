Ein Moment der Unachtsamkeit hat am späten Montagnachmittag auf der Max-Planck-Straße zu einem Unfall mit rund 17000 Euro an drei Autos geführt. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse auf der Max-Planck-Straße schräg gegenüber der Abzweigung der Straße Sandbrünnele ungebremst gegen einen am Straßenrand geparkten 3er BMW. Durch die Wucht wurde der BMW gegen einen VW Touran geschoben.