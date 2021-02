"Nichts ist einfach an der Deutschen Sprache" - 19 Menschen aus aller Welt büffeln im virtuellen Klassenzimmer

Bedingungen für den Online-Unterricht

Voraussetzung für das virtuelle Klassenzimmer war, dass alle Schülerinnen und Schüler die technische Möglichkeit haben am Online-Kurs teilzunehmen. Die VHS habe deshalb angeboten, Geräte zu verleihen, so Ella Preis, Leiterin der Integrationskurse in Spaichingen. „Aber nicht nur die Geräte waren maßgeblich sondern auch der Wille der Teilnehmer“, sagt Katerina Macova, Fachbereichsleiterin Integrationskurse in Tuttlingen. Der andere Integrationskurs in Spaichingen habe sich gegen Online-Unterricht entschieden. Für ihn beginnt am Montag wieder Präsenzunterricht, Helena Schwindt will sich mit ihrer Gruppe vorerst weiterhin virtuell treffen.