18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Als Polizisten am Dienstag gegen 22 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Spaichingen auf der Straße „Obere Wiesen“ den Fahrer eines Citroen kontrolliert haben, ist ihnen aufgefallen, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht, so berichtet die Polizei, weshalb der 18-Jährige sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen musste.

Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Er wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.