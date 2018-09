In der Nacht zum Samstag gegen ein Uhr ist ein 17-Jähriger Fußgänger auf der Autobahn A 81 getötet worden. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der 17-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf in Höhe Epfendorf-Trichtingen von einem Wagen erfasst. Die 30-jährige Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt, ihre 26-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem Peugeot entstand ein Schaden von 4000 Euro. Was den 17-Jährigen dazu bewogen hatte, die Autobahn zu betreten, ist bislang nicht bekannt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Wagen der 30-Jährigen wurde sichergestellt. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart für die Dauer der Unfallaufnahme bis 5.30 Uhr gesperrt.