16-jähriger Radfahrer verletzt sich bei einem Unfall leicht

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Unfall im Einmündungsbereich der Schwarzwaldstraße und des Eichenweges zugezogen. Ein 36-jähriger Renault Clio Fahrer war auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Eichenweg unterwegs. Gleichzeitig bog ein 16-Jähriger mit seinem Mountainbike vom Eichenweg kommend nach rechts in die Schwarzwaldstraße ein. Während des Bremsvorganges des jungen Mannes kam dieser auf einem Schachtdeckel ins Rutschen und er prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Renaults. Der Mountainbiker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde von seinen Eltern zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Renault auf rund 1500 Euro. Die Höhe des Schadens am Fahrrad ist bislang noch nicht bekannt.