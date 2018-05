16 000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Montagmorgen an der Kreuzung der Dreifaltigkeitsbergstraße mit der Gartenstraße entstanden. Zwei Autos stießen nach einer Vorfahrtsverletzung zusammen. Verletzte gab es nicht.

Gegen 7.30 Uhr fuhr laut Polizei eine 48-jährige Frau mit ihrem Opel auf der Dreifaltigkeitsbergstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung mit der Gartenstraße bog von rechts ein Audifahrer, ohne an der Stoppstelle anzuhalten, vor der 48-Jährigen in die Dreifaltigkeitsbergstraße ein. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern, die Autos stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.