150 Jahre Bahn in Spaichingen: Gäubahn verbindet die Kleinstadt mit der Welt

Der 15. Juli 1869 nimmt in der Stadtgeschichte von Spaichingen einen besonderen Patz ein. Denn mit der Inbetriebnahme der Gäubahn hat das damalige 2800 Einwohner-Städtchen an jenem Donnerstag den ersehnten Anschluß an das sich rasch ausbreitende deutsche Eisenbahnnetz geschafft. Das seinerzeit, also vor der Reichsgründung 1871, noch in Länderbahnen aufgeteilt war.

Und somit zählte Spaichingen zum Territorium der Königlich Württembergischen Staats-Bahn, die zwischen Tuttlingen und Immendingen an die Badische grenzte. Die Militärhistoriker halten den damals bereits erreichten Ausbaugrad des deutschen Schienennetzes übrigens für mitentscheidend für den Blitzsieg der Deutschen gegen die Franzosen im 1870er-Krieg.

Hofen eine Nasenlänge voraus

Die alteingesessenen „Hofemer“ werden Wert darauf legen, dass der dortige Bahnhof zeitgleich mit dem Spaichinger in Betrieb ging. Genau besehen sogar eine Nasenlänge voraus war, weil der allererste, von Stuttgart einfahrende Zug der Gäubahn dort zuerst gehalten hat. Wovon es eine wunderbare Aufnahme gibt, die diesen denkwürdigen Moment für die nachgeborenen Spaichinger festgehalten hat (seit dem 22. Mai 1977 hält in Hofen allerdings kein Zug mehr).

Eisenbahngeschichtlich waren die Engländer die ersten, die 1829 einen Dampfzug für den Güterverkehr einsetzten, von Stockton nach Darlington. Sechs Jahre später waren die Deutschen auch so weit, mit der ersten Personenbeförderung von Nürnberg nach Fürth. Wie immer beim technischen Fortschritt gab es anfänglich Bedenkenträger, die dieser „Basisinnovation“, wie wir heute dazu sagen, keine große Zukunft vorhergesagt haben. Unter anderem deshalb, weil die Fahrgeschwindigkeit für nicht menschenverträglich gehalten wurde. Darüber kann man mit Blick auf den Fahrplan von 1950 im heutigen ICE-Zeitalter nur Schmunzeln.

Bahnhof zeugt von Bürgerstolz

Das markante Tuffsteingebäude des Spaichinger Bahnhofs am Anfang beziehungsweise Ende der noch heute großzügig anmutenden Bahnhofstraße zeugt vom Bürgerstolz einstiger Tage. In dieser Flaniermeile der Kaiserzeit hatte auch das Bahnhofshotel (Hausnummer 17) seinen Platz, in seinen besten Zeiten das erste Haus in Spaichingen, zusammen mit dem Hotel Oswald. Beide einstmals stolze Zeitzeugen der Spaichinger Mobilitätsgeschichte, doch seit den 1980er Jahren Vergangenheit.

Heubergbahn folgt 1928

Am 25. Mai 1928 ist der Bahnhof Spaichingen mit der Inbetriebnahme der Heubergbahn zum „Eisenbahnknoten“ geworden. Diese 18 Kilometer lange, sehr schön in den Geländeverlauf eingebettete Strecke führte bis nach Reichenbach und sollte eigentlich bis nach Nusplingen verlängert werden, das bis 1938 zum Oberamt Spaichingen gehörte.

Arbeiterinnen und Pilger nutzen Haltepunkt Nord

Diese Nebenbahn hat Spaichingen im amtlichen Kursbuch der Bahn einen dritten Eintrag beschert in Form des Haltepunkts „Spaichingen Nord“. Der diente, oberhalb der heutigen Schillerschule gelegen, werktags den sogenannten „Burger-Frauen“ der gleichnamigen Stumpenfabrik als Ein- und Ausstieg und sonntags den von auswärts kommenden Pilgern auf den Dreifaltigkeitsberg.

Empfangskomitteee am Bahnhof Hofen – aus dem Jahr 1905. (Foto: Heimatbiref Spaichingen)

Die Heubergbahn ist am 23. September 1966 zum letzten Mal gefahren, begleitet von denkwürdigen Protesten (Schmierseifenattentat im Autunnel) die nicht darüber hinwegtäuschen konnten, dass die ausbleibenden Fahrgäste schlussendlich dem Bähnle den Garaus gemacht haben.

Neuanfang 2003

Seit September 2003 ist die Haltestelle „Spaichingen Mitte“ die Vierte im Bunde der Spaichinger Bahngeschichte. Mit der Inbetriebnahme des „3er“-Ringzugs, der bekanntlich auch benachbarte Bahnhöfe wie jenen in Aldingen aus dem Dornröschenschlaf geholt hat. Dieser sehr gut angenommenen „S-Bahn der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg“ – ein PS-starkes „Dieselross“ – fehlen in Stoßzeiten bisweilen ein paar Sitze. Und zum wortwörtlichen Ringschluß auch noch das Teilstück von Blumberg nach Bräunlingen.

Dampfrösser bis 1976

Technisch gesehen standen die ersten fast hundert Jahre der Gäubahn unter Dampf. Erst 1958 hielt die Diesellok Einzug. Und erst 1976 hat das letzte Dampfross auf diesem Streckenabschnitt ausgeschnauft. Was bis in unsere Tage immer dann nacherlebt werden kann, wenn die Rottweiler Eisenbahnerfreunde Nostalgiefahrten anbieten. Dann durchtönt das Primtal ein ungewohntes Zischen und Pfeiffen. Begleitet von einer riesigen Rauchwolke, die übrigens auch erklärt , wieso die großen deutschen Kopf-Bahnhöfe in Frankfurt, Hamburg, Leipzig oder Stuttgart das Raumvolumen von Kathedralen bekommen haben.

Bis auf den „Ringzug“ fährt im Fahrplan unserer Gegend seit dem September 1977 alles elektrisch. Seit neuestem auch wieder im futuristischen Intercity-IC-Design.

Zweigleisig nur in der „braunen“ Zeit

Zum Dauerbrenner in der Lokalpolitik des Landkreises Tuttlingen zählt die Wiederherstellung der Zweigleisigkeit zwischen Tuttlingen und Horb, die genau besehen bisher nur eine Episode war in den Jahren von 1933 bis 1945. Also in der „braunen“ Zeit, die auch ursächlich war für die Demontage unmittelbar danach durch die Siegermacht Frankreich in deren Besatzungszone.

Im Ganzen betrachtet steht die erste Hälfte dieser abgehandelten 150 Bahnjahre für einen neuen Aktionsradius der breiten Masse. Nach dem Auslaufen des jahrhundertealten „kentaurischen Pakts“ zwischen Mensch und Pferd, dem landläufigen Postkutschen-Zeitalter.

„Ehemaliger Haltepunkt Spaichingen Nord“ steht auf dem Schild am Gedenkstein oberhalb der Schillerschule am ehemaligen Bahndamm. Das Schild ist verschmiert und kaum leserlich. (Foto: straub)

Erst in den Nachkriegsjahren des deutschen Wirtschaftswunderlands hat sich das Geschehen nach und nach von der Schiene auf die Straße (und in die Luft) verlagert, mit allen damit verbundenen Konsequenzen. So ist die Verkehrsverdichtung auf den Straßen in den Ballungsräumen unseres Landes längst zu einem großen Problem geworden, mit Dauerstaus und Feinstaubbelastung.

Die Rückverlagerung von der Straße auf die Schiene dürfte folglich auf die Agenda des 21. Jahrhunderts kommen. Auch wegen dem ständig zunehmenden Güterverkehr, der auf den Gleisen der Gäubahn zu einem viel zu selten sehenden Gast geworden ist.

Ein Vorbote ist das Nahverkehrsnetz der Region Stuttgart, das sich immer weiter ins Umland frisst und in unserer Himmelsrichtung mittlerweile schon fast bis nach Horb reicht.

Da erscheint es mit Blick auf Stuttgart 21 nur noch eine Frage der Zeit, bis man am ländlichen Bahnhof in Spaichingen in das S-Bahn-Netz der Landeshauptstadt einsteigen kann. Bis dahin hoffentlich ohne die „Hühnerleiter“ rauf und runter nehmen zu müssen ...“

Dieser Beitrag unseres freien Mitarbeiters Manfred Brugger ist im aktuellen Heimatbrief erschienen. Brugger gilt als einer der Experten für die hiesige Eisenbahngeschichte.