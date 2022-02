14 Teilnehmer bei erstem Spaichinger Bürgerstammtisch

Der erste Bürgerstammtisch der Bürgerstiftung Spaichingen fand am 17. Februar statt, pandemiebedingt jedoch nur in digitaler Form. Dennoch hatten sich 14 interessierte Teilnehmer eingewählt und brachten sich auch mit Wortbeiträgen aktiv ein.

In einem ersten Teil wurde von Kassier Winfried Keller durch einen Vergleich zwischen Verein und Stiftung den Zuhörern erläutert was eine Stiftung ist und wie sie funktioniert. Das teilte die Bürgerstiftung in einer Pressemitteilung mit. Woher kommt das Geld für finanzielle Förderungen und was bedeutet es den Stiftungszweck erfüllen zu müssen. In einem mit Bildern unterlegten Rückblick stellte der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Michael Wientges, die bisherigen Projekte, Aktionen und Förderungen der vergangenen zehn Jahre dar. In diesem Zusammenhang lobte er die Arbeit des bisherigen Stiftungsvorstand, auf der nun der neue Stiftungsvorstand aufbauen kann.

Welche Ideen hier geboren wurden und welche Ziele die Bürgerstiftung verfolgt beschrieb im letzten Teil der Veranstaltung Giuseppe Palilla, 2. Vorsitzender der Bürgerstiftung. Er betonte dabei, dass Bewährtes beibehalten werden soll, parallel aber auch neue Ideen entstehen und realisiert werden. Neben der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung mit der die unterschiedlichen Projekte realisiert werden können, möchte die Bürgerstiftung nach eigenen Angaben zukünftig stärker auch die Kraft des bürgerschaftlichen Engagements in der Spaichinger Bevölkerung nutzen.

Jeder interessierte Bürger ist herzlich eingeladen sich einzubringen, die Vorstände der Bürgerstiftung stehen hier als Kontakt gerne zur Verfügung. Aktuell bereits angelaufen sind die Projekte „Bänkle-Aktion“ und „Spaichinger Gesichter“. Im ersten Projekt sollen im Zusammenwirken mit den Spaichinger Bürgern regelmäßig neue Ruhebänke rund um Spaichingen aufgestellt werden. In der zweiten Aktion sollen bürgerschaftlich engagierte Menschen, die bisher im Hintergrund Gutes getan haben, ein „Gesicht“ bekommen in dem ihre unbezahlbare Arbeit Anerkennung und Wertschätzung bekommt. Wichtig hierbei ist dem Vorstand der Bürgerstiftung Spaichingen zu betonen, dass jede Würdigung und Auszeichnung in dieser Form stellvertretend für alle Menschen zu sehen ist, die sich in der Stadt Spaichingen ehrenamtlich engagieren. Auch hier sind die Spaichinger Bürger eingeladen dem Vorstand der Bürgerstiftung „Spaichinger Gesichter“ zu nennen die in ihrem Umfeld dankbar Gutes tun.

Der nächste Bürgerstammtisch ist im Frühsommer als Präsenzveranstaltung geplant. Weitere Informationen über die Bürgerstiftung Spaichingen, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten erhalten Sie auf der Homepage