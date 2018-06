14-Jährige stirbt nach Sprung in Neckar

Ein 14-jähriges Mädchen, das am Freitagmittag in Sulz in den Neckar gesprungen war und von den Rettungskräften regungslos aus dem Wasser gezogen wurde, verstarb am späten Freitagabend in einer Spezialklinik in Tübingen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Umstände dauern laut Polizei an.

Am Freitag kurz vor 14 Uhr war es in der Zeppelinstraße in der Verlängerung des Stadtparks zu dem Unglücksfall gekommen. Die 14-Jährige war laut Polizei mit ihrer 16-jährigen Freundin auf Inlineskates unterwegs. Dabei fiel einer Zeugin das „unkontrollierte Verhalten“ der beiden Jugendlichen auf. Die Passantin verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte stürzte sich die 14-Jährige jedoch in die Fluten des Neckars, so die Polizei. Beim Versuch, dies zu verhindern, wurde die Zeugin von dem Mädchen attackiert. Den kurze Zeit später am Unglücksort eintreffenden Rettungssanitätern gelang es das im Wasser treibende Mädchen festzuhalten und mit weiteren Helfern an Land zu bringen. Unverzüglich wurden Reanimierungsmaßnahmen eingeleitet.

Die 14-Jährige wurde ins Klinikum nach Tübingen gebracht. Die 16-jährige Freundin sowie die Zeugin wurden vorsorglich ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert.

Warum das Mädchen offenbar freiwillig ins Wasser ging, ist laut Polizei noch unklar. Bei beiden Mädchen könne Drogeneinfluss nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren polizeilichen Ermittlungen. (pz)