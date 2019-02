Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 6.20 Uhr in Spaichingen entstanden.

Eine 59-jährige Renault-Fahrerin übersah an der Kreuzung der Einsteinstraße mit der Gutenbergstraße einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Sprinter. Die Autos prallten laut Polizei zusammen.