120 Kinder spielen vier Stunden lang Handball

Spaichingen (pm) - Insgesamt 13 Grundschul-Mannschaften – davon fünf Mädchen- und acht Jungenteams – haben dieser Tage in der Schillerschulsporthalle in Spaichingen am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia Handball“ teilgenommen. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Organisiert wurde die Veranstaltung von dem Beauftragten des Regierungspräsidiums Freiburg, Thorsten Weisser, unter Mithilfe von der Schillerschule Spaichingen und dem ortsansässigen Handballverein TV Spaichingen.

Die dritte Klasse der Spaichinger Schillerschule verkaufte Getränke und einige Kleinigkeiten zum Essen, um so ihre Klassenkasse aufzubessern.

Nach insgesamt 25 Turnierspielen standen am Ende die Sieger fest: Bei den Mädchen gewann die Schillerschule Spaichingen und bei den Jungs die Grundschule Talheim. Zudem musste jedes der 120 Kinder drei Koordinationsübungen absolvieren, bei denen sowohl Gewandtheit, Kraft als auch Schnelligkeit erforderlich waren.

Folgende Schulen nahmen zum Teil auch mit mehreren Mannschaften teil: Schillerschule Spaichingen, Leintalschule Frittlingen, Grundschule Schura, Konrad-Witz-Schule Rottweil, Grundschule Rietheim/Weilheim, Grundschule Dürbheim, Grundschule Talheim, Grundschule Mühlheim.