10000 Euro Sachschaden waren am Dienstagmittag die Folge eines Unfalls. Der Fahrer war in der Andreas-Hofer-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Hindenburgstraße nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines sich in Richtung Dreifaltigkeitsbergstraße fahrenden Autos. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt. (pz)