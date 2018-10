1000 Euro für gebrochenen Finger

Ausgleich statt Strafe: Ein 21-Jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde bezahlt an eine 27-jährige Frau 1000 Euro als Ausgleich für eine Körperverletzung. Der Mann hat der jungen Frau auf einem Fest in Aixheim im Streit den Finger gebrochen, außerdem hat er sie und mehrere andere Personen beleidigt, wie er vor Gericht zugab. Wenn das Geld überwiesen ist, wird das Verfahren eingestellt.

Ein Streit aus dem Nichts

Die Tat passierte an Christi Himmelfahrt/Vatertag. Vor allem junge Männer trinken an diesem Tag gerne viel Alkohol. So auch am 10. Mai. Beide, Täter und Opfer, kommen am frühen Abend zum Fest im Schützenheim Aixheim und wollen feiern. Sie kannten sich vorher nicht und hatten auch keine Vorgeschichte. Und sie hatten beide getrunken: Beide hatten einen Wert von 1,7 Promille, wie der Bluttest später ergibt.

Gegen 20 Uhr beleidigt der Angeklagte das 27-jährige Opfer als Schlampe, diese verteidigt sich verbal, so sagt sie vor Gericht, und schubst den Mann. Daraufhin verpasst ihr der Beschuldigte eine Backpfeife, dann verletzt er sie, indem er zupackt, sie von sich stößt und ihr dabei den Finger bricht, so schildert sie es. Auch den Bruder des Opfers tritt der junge Mann. Die Verletzung am Finger der Frau ist mittlerweile verheilt, der Bruder der Frau war mit einem blauen Fleck davongekommen.

Finanzieller Ausgleich

Am Ende der Zeugenaussagen wandte sich der 21-jährige an die Angegriffene und ihren Bruder und entschuldigte sich. Er könne sich nur noch schwer an den Vorfall erinnern und wisse nicht, warum die Situation so eskaliert sei. Die Backpfeife bestritt er: „So etwas mache ich nicht.“

Sein Verteidiger Bernhard Mussgnug schlug der jungen Frau einen Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 1000 Euro vor. Die 27-Jährige nahm die Entschuldigung an und stimmte dem Ausgleich zu. Die Staatsanwältin hatte jedoch Bedenken, das Verfahren einzustellen. In der Vergangenheit sei der Angeklagte bereits dreimal auffällig geworden – unter anderem wegen Besitzes von Betäubungsmitteln und Diebstahls. Auch an einer Suchtberatung habe der 21-Jährige teilnehmen müssen. Sie wolle sich aber der Auffassung des Gerichtes anschließen. Richterin Beate Philipp sagte, sie nehme dem Angeklagten seine Reue ab und unterstütze daher den Täter-Opfer-Ausgleich. Der Mann muss nun also monatliche Raten in Höhe von 200 Euro an das Opfer überweisen, damit die Anklage gegen ihn eingestellt wird.