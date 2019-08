10 000 Euro für Kinderzentrum

Große Freude herrscht im Spaichinger Kinderzentrum Pfiff: Der Verein „Cents for help“ hat der Einrichtung 10 000 Euro gespendet.

Die Organisation „Cents for help“, eine gemeinsame Aktion von Mitarbeitern und Unternehmen der Bosch-Gruppe, spendet die Cent-Beträge ihres Gehalts für gemeinnützige Zwecke und Bosch verdoppelt diese, so eine Pressemitteilung. So hat sich Claudia Dieterle aus Trossingen, die bei Bosch arbeitet, für das Pfiff bei dieser Aktion beworben. Ihr Sohn Moritz, der jetzt sieben Jahre alt ist, war im Pfiff.

Zufrieden berichtet Claudia Dieterle: „Somit konnte ich mich bedanken für die schöne und hilfreiche Zeit, die Moritz im Pfiff erlebt hat. Ich hoffe, dass noch viele weitere Kinder in den Genuss einer Frühförderung kommen. Es freut mich, der Einrichtung etwas zurückgeben zu dürfen.“ Von dem Geld werden unter anderem Materialien angeschafft.