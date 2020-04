Überraschung am Kolping Gipfelkreuz

Nach dem großen Erfolg über Ostern wird die Kolpingsfamilie Spaichingen am Samstag und Sonntag nochmal ihren „Durstlöscher-Schrank“ auf dem Dreifaltigkeitsberg befüllen.

„Die vielen Wanderer haben sich sehr über das Angebot gefreut und uns viele positive Rückmeldungen zukommen lassen“, so Michael Wientges von der Kolpingsfamilie Spaichingen. Der Erlös aus dem Spendenkässle will die Kolpingsfamilie der Kindernachsorgeklinik nach Tannheim spenden.

Das Kolping-Bergkreuz auf dem Dreifaltigkeitsberg wurde vor einigen Jahren durch die Kolpingsfamilie im „Paradies“ auf dem Dreifaltigkeitsberg aufgestellt. Immer wieder haben sich einige Wanderer an einem Gipfelschnapps erfreut und manchmals sogar in das Gipfelbuch eingetragen.

Da derzeit für die vielen Wanderer und Spaziergänger die Einkehr in einer Wirtschaft nicht möglich ist, aber das Wandern erlaubt ist, kam der Kolpingsfamilie die Idee, zum Gipfelkreuz noch einen Durstlöscherschrank aufzustellen. Die Idee wurde von Matthias Glückler und seinen Kindern sofort in die Tat umgesetzt und ein Schrank wurde innerhalb kürzester Zeit gebaut und in den Kolpingsfarben bemalt.

Gerne dürfen sich die durstigen Wanderer an diesem Schrank am Wochenende wieder bedienen. Wichtig ist der Kolpingsfamilie hierbei, dass das Leergut entweder in den Schrank zurückgestellt wird oder mit nach Hause genommen wird.