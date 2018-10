„Delightful Dublin“ lautet der Titel des diesjährigen Programms des „Wilde Shamrock Touring Theatre“, das auf Einladung der Volkshochschule in Kooperation mit dem Gymnasium letzten Donnerstag wieder in Spaichingen gastierte. Knapp hundert Zuschauer kamen zu der Show der Iren, welche aufgrund ihres Erfolgs inzwischen in zwei Tour-Teams Auftritte in Deutschland absolvieren.

Die vier nach Spaichingen gereisten Ensemblemitglieder boten mit ihrer heiteren Revue durch Geschichte und Kultur Dublins englischsprachiges Edutainment vom Feinsten. So arbeitete sich die Truppe am Nationalheiligen der Iren, dem Heiligen Patrick ab, das Ergebnis: Kein Ire, kein Heiliger, und eigentlich hieß er auch anders.

Pointierte Dialoge wechselten mit musikalischen Einlagen, Wortwitz und Situationskomik verstärkten sich durch beiläufige Akrobatik. Ein erstauntes Raunen ging durch die Reihen der anwesenden Schüler der Oberstufe, als die Jüngste der Gruppe ihr Alter preisgab: gerade einmal 19 Jahre alt, zum ersten Mal in Deutschland.

Sie erzielte vielleicht den lautesten Lacher des Abends, als sie sich an der deutschen Sprache versuchte mit dem Satz: „Überprüfen Sie den Reifendruck.“ Abgeschlossen wurde der überzeugende zweistündige Auftritt der Iren durch ein Medley irischer Balladen und Folksongs.