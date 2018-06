Überall liegt Musik in der Luft

Von einem grandiosen Festsonntag kann in Schörzingen die Rede sein: Beim Jubiläum „200 Jahre Musikkapelle Schörzingen“ mit den 44. Jugendmusiktagen passte auch am Sonntag alles zusammen.

Fast die gesamte Gemeinde war auf den Beinen, um das große Spektakel über die Bühne zu bringen. Während in der Halle noch Vorträge von Solisten und Jugendkapellen stattfanden, wurde im Festzelt schon zum Frühschoppen aufgespielt. Die Musikgäste Harmonie St. Jan aus den Niederlanden spielten bravourös auf, so dass bereits vor dem Mittagessen Gäste auf den Festbänken tanzten und feierten.

Der Gesamtchor von sieben Jugendkapellen und neun Musikvereinen unter der Leitung von Jürgen Schnitzler tönte nachmittags klangvoll durch die Wochenberggemeinde. Dies war der Start zu einem bunten Festumzug durch Schörzingens Gassen, an dem neben allen Musik- und Jugendkapellen auch Kindergarten, Grundschule, Volkstanzgruppe und Narrenzunft teilnahmen.

Zurück im Festzelt meisterten Kindergarten und Grundschule Schörzingen fabelhaft ihre musikalischen Beiträge auf der Festbühne. Danach brachten die Musikfreunde aus Zimmern unter der Burg sowie Ratshausen das Festzelt in Stimmung, bis die Spannung zur Notenbekanntgabe ihren Höhepunkt erreichte. Während des gesamten Festsonntags waren unzählige Helfer im Einsatz, um so ein Großereignis funktionieren zu lassen. Die zahlreichen Gäste wurden mit Kulinarischem verwöhnt, das Wetter spielte mit und überall lag Musik in der Luft.