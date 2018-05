Ältester Wanderer ist 99

Wanderer aus der ganzen Region sind am Sonntag zum TSV Denkingen auf das Klippeneck zur Gauwanderung des Turngaus Schwarzwald gekommen. Mehrere hundert Wanderer und Gäste genossen den schönen Tag auf dem Klippeneck. Immerhin gehören dem Turngau Schwarzwald 146 Vereine an.

Leider war das Interesse an der geführten Wanderung von Willi Betting nicht sehr groß. Eine Überraschung und bestimmt eine Seltenheit gab es dabei dennoch: Der älteste Teilnehmer, der 99 Jahre alte Johannes Schlauch aus Oberndorf, machte einen Teil der Wanderung mit. Der erfahrene Hobby-Geologe und -Botaniker Willi Betting konnte das Dutzend Wanderer begeistern. Ob Geodenkmal, Pflanzen, Blumen oder Steinebergkapelle, Betting konnte stets fachkundig Auskunft geben. Auch über die Entstehung des Klippenecks in geologischer und fliegerischer Sicht informierte er die Teilnehmer, unter ihnen auch der zweite Vorsitzende des Turngaus Schwarzwald, Joachim Thiele.

Über 500 Gäste zur Eröffnung

Bis zur offiziellen Eröffnung der Gauwanderung um 13 Uhr durch Bürgermeister Rudolf Wuhrer und Joachim Thiele hatten die über 70 Helfer des TSV Denkingen alle Hände voll zu tun, um die über 500 Gäste mit Speisen und Getränke zu versorgen. Dank der großzügigen Überlassung der Fliegerhalle durch die Arge Klippeneck konnten sich die Besucher einen Schatten- oder Sonnenplatz aussuchen.

Joachim Thiele bedankte sich besonders beim Vorsitzenden des TSV Denkingen, Peter Doser, für die Ausrichtung der Gauwanderung. Ohne Entgegenkommen der Fliegergruppe wäre eine Veranstaltung in dieser Größe und an diesem Platz nicht möglich gewesen, lobten die beiden Vorsitzenden Thiele und Doser. Bürgermeister Rudolf Wuhrer war ebenfalls voll des Lobes über die vom TSV ausgetragene Veranstaltung. „Wir feiern in diesem Jahr 1200 Jahre Denkingen, die Segelfliegergruppe den 50. Segelflugwettbewerb und die Gemeinde am 30.Oktober den fünften Denkinger Albabtrieb“ informierte der Bürgermeister die Gäste und lud alle zu diesen Veranstaltungen ein.

Stärkste Gruppe kommt aus Aixheim

Noch bevor Joachim Thiele die drei stärksten Wandergruppen und den ältesten Teilnehmer bekanntgab, überreichten die Turner des TSV Göllsdorf das Gaubanner an den heutigen Ausrichter des Gautreffens, den TSV Denkingen. Die stärkste Wandergruppe stellte in diesem Jahr der TV Aixheim mit 55 Teilnehmern, gefolgt vom TV Hausen mit 48 Teilnehmer und dem TSV Göllsdorf mit 44 Teilnehmer. Sie erhielten einen Gutschein für einen Flug auf dem Klippeneck. Der älteste Teilnehmer, wie eingangs schon erwähnt, war Johannes Schlauch mit 99 Jahren. Auch Oskar Müller aus Aldingen, der im vergangenen Jahr ältester Teilnehmer war, gesellte sich wieder gern zu den Wandergruppen.

Ronny Dreher ging von Tisch zu Tisch und suchte Holzsäger, die mit einer alten „Waldsäge“ von einem etwa 30 Zentimeter dicken Stammen eine Scheibe absägten. Beim Kinderschminken war großer Andrang und eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aus allen Altersgruppen des TSV Denkingen unter der Leitung von Elisabeth Hafner erfreuten die Gäste mit mehreren Tänzen. Ab morgens 11 Uhr spielte die Musikkapelle Denkingen zur Unterhaltung der vielen Gäste.