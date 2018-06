Nachdem knapp 50 Schafe am Mittwochmorgen durch den Zusammenstoß mit einem Zug getötet wurden, stellt sich die Frage, wie die Tiere auf die Gleise gelangen konnten. Der Besitzer, Schäfer Michael Thonnet, hat nach der Überprüfung des Zauns eine konkrete Vermutung.

Die Tiere seien nicht einfach von allein weggelaufen. Dagegen spreche zunächst, dass die Schafe nicht in die nebenliegende Wiese und dann Richtung Stall gelaufen waren. "Die kennen sich aus. Die wissen ihren Weg und drücken nicht in den Bahndamm. Schon allein nicht, weil da so grober Schotter liegt. Das machen Schafe nicht."

Der Schäfer hat eine andere Erklärung. "Ich vermute, dass ein Hund in der Weide war", sagt der Schäfer auf Nachfrage von schwäbische.de. "Und dann muss der Besitzer die Batterie abgehängt haben, um den Hund wieder aus der Weide zu holen."

Denn noch am Nachmittag habe er eine neue Batterie am Zaun angebracht - und die dann auch nochmal gegen 22 Uhr überprüft, "gerade wegen der Bahn in der Nähe. Da war richtig viel Strom drauf."

Auch am Morgen nach dem Vorfall habe die Batterie wieder einwandfrei funktioniert, als er sie wieder an den Zaun anschloss.

Ein Teil der Schafe musste getötet werden

Die Herde, bestehend aus rund 150 Schafen, war in den frühen Morgenstunden auf die Gleise geraten. Trotz Notbremsung konnte der Lokführer den Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten. 50 Schafe starben dabei oder wurden so schwer verletzt, dass Thonnet und herbeigerufene Helfer sie nottöten mussten. "Das war ein Schlachtfeld", sagt der Schäfer bedrückt.

Das muss brutal schnell gegangen sein. Schäfer Michael Thonnet

Die Spuren wiesen darauf hin, dass die Herde im Pulk an einer Stelle die Weide in Richtung Bahngleise verlassen hatten und an einer anderen Stelle wieder zurück in die Wiese gelangten. "Eine Schafherde bewegt sich im Kreis, wie eine Art große Kugel", erläutert der Experte.

"Das muss alles brutal schnell gegangen sein", sagt Michael Thonnet. Zumindest wisse er nichts davon, dass der Fahrer des kurz vorher in die Gegenrichtung fahrenden Zugs frei laufende Schafe gesehen habe.

Weil sich der Zusammenstoß zwischen Zug und Schafherde auf einer Bahnstrecke ereignete, ermittelt die Bundespolizei in diesem Fall.

Nach dem Vorfall haben sich auch Wildbiologen aus Freiburg bei ihm gemeldet und nachgefragt, ob sie zur Kontrolle von Tierhaaren kommen sollten. "Aber ein Wolf hängt keine Batterie ab", sagt Thonnet.

Für den Schäfer bedeutet der Vorfall den Verlust von 50 Schafen. "Die ersetzt mir niemand." Wer für den Schaden an der Bahn und die Kosten für die Tierrettung aufkommt, ist noch ungewiss.