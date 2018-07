Gefahr: Debatte um Atom-Endlager entflammt neu

Im Jahr 1999 haben Schweizer Geologen gefunden, was sie lange gesucht hatten: Im Kanton Schaffhausen, nahe an der deutschen Grenze, stießen sie auf Opalinuston. Das sei die ideale Gesteinsformation, zeigten sie sich überzeugt, zur Endlagerung von Atommüll. Seither treibt die Schweiz ihre Standiortsuche konsequent voran. In der Endauswahl sind noch sechs Regionen, die meisten kaum 30 Kilometer von Blumberg entfernt. Im Jahr 2020 soll die Entscheidung fallen, 2030 der Betrieb aufgenommen werden.

Die Schweizer Erkundungen führten zu einem interessanten Nebeneffekt: Es stellte sich heraus, dass der Opalinuston nicht an der Grenze Halt macht, sondern über Waldshut und den Hegau bis hin nach Oberschwaben reicht. Prompt brachte Jürgen Trittin, damals grüner Umweltminister, diese Standorte ins Gespräch.

Nach dem Ende von Rot-Grün verstummten die Diskussionen. Doch im Sommer 2006 brachen sie erneut aus: Eine Vorstudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover (BGR) wies das Gebiet zwischen Sigmaringen, Riedlingen und Ulm sowie den Hegau als potenziell geeignete Standorte für Atommüll aus. Das führte zu einem Sturm der Entrüstung. Wenig später kam die Entwarnung: Eine Detail-Studie kam zum Ergebnis, dass der Opalinuston zwar die notwendige Mächtigkeit von 100Meter aufweise und sich auch in einer geeigneten Tiefe befinde, dass aber die Zone als „nicht ausreichend erdbebensicher“ gelte und zudem wegen der Karst-Grundwasserleitern nicht in Frage komme. „Die Verunsicherung der Menschen ist nun endgültig besiegelt“, erklärte der Singener Oberbürgermeister Oliver Ehert. Damit schien das Thema erledigt.

Doch jetzt ist die Diskussion neu entbrannt. Zuerst brachte Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND und Grünen-Sympathisantin, den Bereich Riedlingen ins Gespräch. Dann bot Neu-Ministerpräsident Winfried Kretschmann an, auch in Baden-Württemberg nach einem geeigneten Endlager suchen zu lassen. Bisher wird nur der Salzstock Gorleben (Niedersachsen) auf seine Tauglichkeit überprüft. Prompt sind wieder alle verdächtigen Standorte im Gespräch, auch der Hegau. Und prompt formiert sich wieder Widerstand. „Ich kann überhaupt nicht verstehen“, erklärte der Singener OB Ehret,, „wie man in der Erdbebenzone 2 auf die Idee für ein Atom-Endlager kommt.“ Und er fügte hinzu: „Wir werden mit allen Mittel gegen solchen Pläne vorgehen.“

Offiziell gibt es solche Pläne allerdings (noch) nicht. „Mir ist da überhaupt nichts bekannt“, sagt zum Beispiel Marcel Herzberg, der Direktor des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg. Inzwischen hat Winfried Kretschmann seine Aussagen präzisiert. „Bevor man nicht den letzten Meiler endgültig stillgelegt hat, wird man nirgendwo ein Atomendlager durchsetzen können", erklärte er.

Bei der BGR heißt es, noch habe man im Hegau überhaupt nicht gebohrt, doch das Erdbeben-Risiko sei in der Studie berücksichtigt.