Im Museum Seitingen-Oberflacht wird der Ausstellungsreigen fortgeführt. In der ersten Ausstellung im neuen Jahr stellen Tomi Eckert aus Mühlheim und Gudrun Reich aus Tuttlingen zusammen 70 Werke aus. Bürgermeister Jürgen Buhl konnte zu der Ausstellungseröffnung von „Feine Striche – starke Farben“ neben den Künstlerinnen gut 50 Gäste begrüßen.

Ein besonderer Dank ging an den Arbeitskreis Museum, der unter Führung von Bürgermeister a.D. Bernhard Flad diese Ausstellung ermöglichte. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom Harmonika Club Seitingen-Oberflacht.

In die Ausstellung führte der Tuttlinger Erwin Ulmer ein. Tomi Eckert, so Erwin Ulmer, sei in Belgrad geboren, wuchs aber in Hüfingen auf. Sie reist gerne und auf der Insel Föhr begann sie bei einem längeren Aufenthalt erst richtig mit dem Malen von Aquarellen. Dabei war sie so erfolgreich, dass sie schon nach einem Jahr ihre erste Ausstellung machte. Dadurch ermutigt, drückte Tomi Eckert an der Kunstschule Hohenstein die Schulbank, wo sie ihren persönlichen Stil fand. Mittlerweile ging sie vom Aquarell zu Acryl über, sie selber bezeichnet die Stilrichtung als „Spontanrealismus“. Als Motive verarbeitet sie überwiegend Eindrücke von ihren Reisen, und es ist offensichtlich, dass es Tiere und Menschen sind, die in kräftigen Farben auf großen Leinwänden den Betrachter anschauen.

Als ein „Wunder der Mobilität“ bezeichnete Erwin Ulmer Gudrun Reich, die die „Optik einer reifen Frau hat, sich aber mit der sportlichen Unbekümmertheit eines jungen Mädchens bewegt“, und die jedes Jahr bis zu 30 Mal mit ihrem Segelboot den Bodensee durchpflüge. Gudrun Reich ist in Rottweil geboren, wohnt in Tuttlingen, nahm Kunstunterricht am Gymnasium Calw in Aquarellmalerei, Grafik und Tuschezeichnung und ist musikalisch veranlagt. In Tuttlingen ist Reich keine Unbekannte: Ihre Federzeichnungen wurden auf Heimat- und Vereinsblättern abgebildet und 1992 gab es eine von vielen Ausstellungen in der Kreissparkasse. Ihr Lieblingsmotiv ist der Tuttlinger Hausberg, aber auch Gebäude und Landschaften in und um Tuttlingen.

In den letzten Jahren entwickelte Gudrun Reich einen neuen Stil: Im Gegensatz zu ihren bisherigen, möglichst detailgetreuen Zeichnungen geht es Richtung abstrakt – und da, so Erwin Ulmer, begegnen sich die beiden Künstlerinnen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Anatomie und zeichnerische Korrektheit, seien es bei Tomi Eckert Tiere und Menschen oder bei Gudrun Reich Gebäude und Landschaften.

Das Museum Seitingen-Oberflacht ist geöffnet an den Sonntagen 2. und 9. Februar, jeweils von 13 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.