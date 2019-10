An den kommenden drei Sonntagen ist das Museum Seitingen-Oberflacht Ausstellungsort von etwa 70 Fotografien, die auch schon bei Bundeswettbewerben Preise errungen haben und international zu sehen waren. Die Fotografen Albert Schiele aus Fridingen und Karl-Heinz Jenal aus Seitingen-Oberflacht stellen auf zwei Ebenen ihre Bilder aus. Das Museum ist am 27. Oktober sowie 3. und 10. November von 13 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Albert Schiele ist Jahrgang 1940, in Fridingen geboren und der kleinen Stadt an der Donau auch treu geblieben. Nach der Gründung einer Familie 1963 wurde der Gürtel durch den Hausbau eng angelegt und erst nach dieser Zeit konnten eine Kamera und eine Dunkelkammer angeschafft werden und das Equipment wurde erweitert. Dem Trend folgend wurde von analog auf digital umgestiegen und durch die Mithilfe einiger Mitglieder der Fotofreunde Tuttlingen, die es allerdings seit 2015 nicht mehr gibt, wurde das Wissen über digitale Fotografie vertieft. Bei einem bundesweiten Wettbewerb belegte Albert Schiele einen dritten Platz und auch sonst gab es Preise und Ausstellungen in Offenburg, dem elsässischen Ridisheim, Tuttlingen und Fridingen. Schiele gestaltete Kalender und publizierte in Fotozeitschriften.

Karl-Heinz Jenal ist Jahrgang 1949, in Blumberg geboren und seit 1998 in Seitingen-Oberflacht daheim. Seine fotografischen Interessen sind vielseitig, beziehen sich aber überwiegend auf die Natur und, wie er es nennt, auf vermeintliche „Chaos-Baustellen“ rund um die Gemeinde. Auch Karl-Heinz Jenal war Mitglied der Fotofreunde Tuttlingen, wo er sich austauschte und so seine Möglichkeiten weiter entwickelte und sich im Laufe der Zeit auch der experimentellen Fotografie widmete. Auch Jenal folgte dem Trend und stieg von analog auf digital um samt neuer Möglichkeiten, um Bilder zu gestalten. 1997 gab es von ihm eine Bildveröffentlichung im amerikanischen Oregon bei der International Exhibition of Photography, 2002 beim 22. Internationalen Foto-Städte-Cup Offenburg und 2016 bei der Cannstatter Landesfotoschau. Erfolgreiche Ausstellungen gab es auch in Tuttlingen zusammen mit den Fotofreunden Tuttlingen.