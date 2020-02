In der fünften Jahreszeit ist beinahe alles möglich. So gelang es dem Liederkranz, die Fußball-EM nach Seitingen-Oberflacht zu holen. Die Vorbereitung dauerte mehrere Jahre. So wurde der Bisser Airport auf dem Reutenberg gebaut und die Seitingen-Oberflachter Wasserwelt, das SOWass, aus dem Boden gestampft.

Wie es die Regel besagt, darf der ausführende Verein, also der Liederkranz, auch eine Mannschaft stellen. Diese wurde vorgestellt. Zur Eröffnung dieser denkwürdigen Veranstaltung fanden sich viele hundert Schaulustige in der Ostbaarhalle ein und feierten mit dem Liederkranz die Eröffnung der WM in der Liederkranz-Arena. Der Andrang war so groß, dass sich am Eingang eine lange Menschenschlange bildete. Die Ordner hatten alle Hände voll zu tun mit Kontrollen. Dennoch gelang es einer kleinen Gruppe von Hooligans, den Festsaal zu betreten.

Kein geringerer als Bürgermeister und Schiedsrichter Jürgen Buhl eröffnete die Spiele. Mit Hochspannung wurde die Mannschaftsaufstellung Seitingen-Oberflacht bekannt gegeben. Nach intensivem isotonischem Getränkegenuss ging der gebuchte unparteiische Schiri auch schon zu Boden.

Die Mädels der TGSO Jazztanz Jugend zeigten , wie ein Show Akt in der Halbzeitpause aussehen kann, und beim Stammtischsketch ging man mit einem Reiseführer den Eigenheiten und Slangs der Einheimischen auf den Grund. Der Wirt des Sportheimes ließ es sich nicht nehmen, seinem Double zu zeigen, wie man kundenfreundlich serviert, was bei den Besuchern des Stammtisches und im Saal für viel Applaus sorgte.

Für Sicherheit im Stadion sorgen nicht nur jede Menge Ordner, sondern auch die Polizei. Die kam in Form der Mädels der TGSO Jazz Tanz Aktive und zeigte, dass sie nicht nur die Hooligans im Griff haben, sondern auch choreographisch einiges drauf.

Die Fans, so der Gedanke, kaufen auch mal im nahe gelegenen Einkaufsmarkt ein. Allerdings trifft man da auch auf etwas suspekte Personen mit etwas ausgefallenen Wünschen. Als Vorlage diente hier der Sketch von Dieter Hallervorden mit dem berühmten Türklingeln „Palim Palim“, wobei Sekt und ein Trichter zum Einsatz kamen.

Um Frauen für die EM zu begeistern, gab es ein Männerballett, das bei den weiblichen Besuchern auch gut ankam. Allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, als ein Flitzer mit nur einem Hauch Etwas bekleidet, durch den Saal rannte und die Frauenwelt in Aufregung versetzte.

Nachrichten haben bei dieser EM einen hohen Stellenwert, vor allem, wenn man das Dorfgeschehen zu Grunde legt und man Information bekommt, die der Eine oder Andere doch lieber vergessen hätte.

Moderator Peter Kaiser holte anschließend noch einmal alle Akteure auf die Bühne und bedankte sich bei den vielen Helfern in der Küche, der Kasse, der Technik und den Roadies, die dafür sorgten, das keiner Verhungern musste und alles zur Stelle war wenn es gebraucht wurde.