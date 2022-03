Wie erkläre ich Kindern Krieg?

Kinder sind irritiert über das Kriegsgeschehen in der Ukraine und stellen viele Fragen, sowohl an ihre Eltern als auch im Kindergarten und in der Grundschule. Doch wie erklärt man den Kindern, was derzeit geschieht? Unsere freie Mitarbeiterin Sabine Doderer führte ein Gespräch mit dem renommierten Ärztlichen Direktor der Universitätsklinik in Ulm, Manfred Spitzer.

Wie sollen Eltern und Pädagogen auf die besorgten Fragen der Kinder zum Thema Krieg eingehen?

Man sollte die Fragen von Kindern ernst nehmen und nicht „wegschieben“, denn Kinder merken sehr genau, wenn Erwachsene sich um Antworten drücken. Sie spüren, wenn wir ausweichen, weil wir unsicher sind und Kontrollverlust befürchten.

Wie erklärt man gerade den kleinen Kindern zwischen 3 und 6 Jahren das Geschehen?

Es ist wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo sie mit ihrem Verständnis sind. Eltern und Erzieherinnen sollten also auf Fragen antworten, aber keine „Romane“ erzählen, sondern sagen, dass Krieg etwas Furchtbares ist, wo Menschen anderen Menschen Leid zufügen. „Warum machen die das?“ – „Weil es ihnen ihr Herrscher befiehlt.“ – „Warum macht der das?“ – „Das wissen wir nicht genau. Vielleicht glaubt er, dass man einen Krieg gewinnen kann. Aber ich selbst glaube, dass es immer nur Verlierer gibt.“

Gibt es Techniken, wie man die Gefühle der Kinder auffangen kann?

Eltern und Erzieherinnen wissen, dass Kinder in schwierigen Situationen vor allem Zuwendung und Kontakt – Körperkontakt – brauchen. Wer Angst hat, braucht Umarmung.

Welche Strategien kann man den Kindern beibringen, generell mit schwierigen Situationen umzugehen?

Kinder müssen das Gefühl haben, dass ihre Eltern/Erzieherinnen immer für sie da sind, wenn sie etwas auf dem Herzen haben. Sie brauchen diese Bindung und werden vor dem Hintergrund solcher als fest und sicher erlebten Beziehungen überhaupt nur selbst autonom.

Die meisten Schulkinder sind gerade durch Homeschooling an das Internet gewöhnt worden. Wie können Kinder vor einer Überinformiertheit zum Thema Krieg geschützt werden?

Nicht anders als Erwachsene: Man muss sich und seine Kinder vor zu viel Berichterstattung schützen, denn das Leben geht für uns alle erst einmal weiter. Viele Erwachsene machen sogar die Nacht zum Tage, um immer informiert zu sein. Das ist nicht günstig für die eigene Gesundheit. Nicht anders ist es bei Kindern: man muss sie vor „medialem Dauerfeuer“ schützen. Die Medien müssen berichten – das ist schließlich ihre Aufgabe. Aber nicht jeder muss jede Meldung, jede Sondersendung oder jede Hintergrund-Dokumentation sehen, hören oder lesen. Hier muss wirklich jeder erstens für sich und zweitens für seine Kinder das richtige Maß finden. Kinder brauchen gerade in Ausnahmesituationen Normalität.

Welche Dosis an Informationen darf man Kindern zumuten?

Das lässt sich nicht in Stunden angeben. Aber man sollte ein Gespür dafür haben, wann es zu viel wird. Und man sollte – egal, ob gerade Krieg herrscht oder nicht – den Medienkonsum grundsätzlich auf eine Mindestmaß beschränken: Kinder unter 2 Jahren gar nicht, unter sechs Jahren möglichst auch gar nicht und wenn, dann höchstens eine halbe Stunde. Immer gilt: Weniger ist besser. Das bestätigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).