Wie eine Familie aus Eritrea hier ein neues Zuhause gefunden hat

„Wir sind mit dem Schiffchen über das Meer gekommen.“ Mit diesem kindlichen Satz beschreibt der jüngste Sohn von Lucia B. eine Etappe der Flucht aus dem Kriegs- und Krisengeprägten ostafrikanischen Eritrea.

Mittlerweile ist er mit seiner Mutter, seinem Bruder und seiner Schwester in Seitingen-Oberflacht angekommen und hat dort – auch Dank der Hilfsbereitschaft einer einheimischen Familie – gut Anschluss gefunden. Doch der Weg dorthin war nicht immer leicht.

Das „Schiffchen“ sei damals, vor rund fünf Jahren, vielmehr ein marodes Holzboot gewesen und die Reise „übers Meer“ eine Etappe der strapaziösen Flucht, die in Eritrea ihren Anfang genommen hat. Wie Lucia B. berichtet, flohen sie, ihr Mann und die beiden kleinen Jungen, die damals zwei und vier Jahre alt waren, zum Teil zu Fuß und zum Teil mit dem Auto in den Sudan. Dort habe der Mann der schwangeren Lucia B. zurückbleiben müssen. Denn das Geld für die Schlepper sei aufgebraucht gewesen, er habe entschieden, seine 17-jährige Schwester statt seiner selbst weiter fliehen lassen.

Über Ägypten führte schließlich die Flucht nach Europa: Lucia B. und ihre beiden Söhne lebten in Camps in Italien, der Schweiz und schließlich in Deutschland. In Heidelberg kam ihre Tochter zur Welt.

In Seitingen-Oberflacht lebt die Familie seit mehr als zweieinhalb Jahren. Der Zufall wollte es, dass sich gerade zu dieser Zeit Sabrina Francksen, damals ebenfalls schwanger, im Helferkreis Asyl engagierte. Als ihre kleine Einliegerwohnung frei wurde, mussten sie und ihr Mann nicht lange überlegen: Sie wollten diese Familie, die zuvor neun Monate im Asylheim gelebt hatte, im eigenen Haus aufnehmen.

Und sie haben es nicht bereut: „Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen“, beschreibt Francksen das Zusammenleben der beiden Familien. Die vergangenen Jahre seien für alle Beteiligten bunt, erlebnisreich und fruchtbar gewesen, sagt sie. Eine Art lebendiges Kulturstudium für beide Seiten. Gerade für ihren Sohn sei das eritreische Essen verlockend und er freue sich immer, wenn das Haus nach Kräutern duftet. Liberalität, Weltoffenheit und eine selbstverständliche Hilfsbereitschaft sind für Francksen und ihre Familie wichtige Werte.

So ist auch die Stimmung zwischen den beiden Familien harmonisch: Man feiert zusammen die Geburtstage und erledigt auch gemeinsam die alltäglichen Aufgaben. Da seien die letzten Monate coronabedingt aber manchmal schwierig gewesen. Denn Lucia B. lebt mir ihren drei Kindern auf nur 56 Quadratmetern. Da nun auch die Kinder größer sind, wird es in der Wohnung zu eng für die vierköpfige Familie, sie sucht nach einer größeren Wohnung im Ort.

Lucia B. und ihre Kinder fühlen sich sehr wohl in Seitingen-Oberflacht. Die beiden Jungen gehen gemeinsam mit dem Sohn der Francksens in die Grundschule, die jeweiligen Töchter besuchen den örtlichen Kindergarten. Lucia B. sei offen, freundlich und wissbegierig auf die Menschen im Ort zugegangen. Als wichtige Anlaufstelle nennt sie den Helferkreis Asyl.

Sabrina Francksen erinnert sich, dass es Anfangs jedoch schwierig gewesen sei, Verständnis für ihre Entscheidung zu bekommen, die eritreische Familie bei sich aufzunehmen. Sie sei in dieser Zeit oft gefragt worden, ob sie sich und ihrer Familie so etwas „zumuten“ wolle. So manche Diskussion habe es damals gegeben, doch hätten die Gespräche letztlich zum Erfolg geführt. Schließlich seien ihnen sogar viele Spenden angeboten worden und es habe sich eine verständnisvolle Atmosphäre entwickelt. Heute sagen die Francksens mit Überzeugung: „Das war eine zu hundertprozent richtige Entscheidung und durchweg eine positive Erfahrung.“