Weihnachtsmarkt lockt die Massen auf den Kirchberg

Die Verlegung des Standorts für den Weihnachtsmarkt von der Ostbaarhalle auf den Kirchberg hat sich als voller Erfolg herausgestellt. Die Doppelgemeinde hatte schon länger den Wunsch, den Weihnachtsmarkt zu verlegen. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wurde dieses Vorhaben am Freitag in die Tat umgesetzt. „Wir haben viel positive Resonanz erhalten. Der Weihnachtsmarkt ist von der Bevölkerung super angenommen worden“, sagte uns ein rundum zufriedener Bürgermeister Jürgen Buhl am Rande des Weihnachtsmarkts. Hunderte Besucher fanden den Weg auf den weihnachtlich beleuchteten Kirchberg. Die Einwohner lobten vor allem das besondere Ambiente und die Atmosphäre um die Kirche mit den Kirchmauern.

Die Musikkapelle mit ihrer Jugend eröffnete den Weihnachtsmarkt. Die „Snow-Men-Band“ von der Pfuutzger Musigg und am späteren Abend der Liederkranz setzten die musikalische Umrahmung fort. Die Stände mit vielen Speise- und Getränkeangeboten wie Glühwein stellte sowohl der Elternbeirat des Kindergartens, der Sportverein, die Fischer- und Jägergemeinschaft sowie die Pfuutzger Musigg. Aber auch das Jugendrotkreuz und der katholischen Kirchengemeinderat beteiligten sich am Markt. Die Besucher verweilten deshalb bei warmen Getränken und vielen Gesprächen zwischen den Marktständen. Die Verwaltung will auch im kommenden Jahr den Weihnachtsmarkt auf dem Kirchberg veranstalten.