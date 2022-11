Weihnachtsmarkt findet erstmalig auf dem Kirchberg statt

Nach zweijähriger Pause findet am Freitag, 2. Dezember, der Weihnachtsmarkt erstmalig im Ambiente des Kirchbergs statt. „Wir freuen uns“, so Bürgermeister Jürgen Buhl, „dass wir gemeinsam mit verschiedenen Vereinen der Gemeinde und der hiesigen Kirchenvertreter ein abwechslungsreiches Markt-Programm auf die Beine gestellt haben.“

Das vielfältige kulinarische Angebot wird vom örtlichen Sportverein, der Fischer- und Jägergemeinschaft, der Katholischen Kirchengemeinde, dem Jugendrotkreuz, der Pfuutzger Musigg und dem Elternbeirat des Kindergartens bestritten. „Natürlich darf Glühwein bei keinem Markt fehlen“, so Dominik Hoffmann, Leiter der Pfuutzger Musigg. „Aber wir bieten auch unseren Spezial-Tee und eine kräftige Kartoffelsuppe an.“

Zum Aufwärmen gibt’s daneben den Jagertee und die deftige Wildgulaschsuppe der Fischer- und Jägergemeinschaft. Für süße Geschmäcker bietet das Jugendrotkreuz Waffeln, schokolierte Früchte und gebrannte Mandeln an. „Da ist sicher für jeden Geschmack was dabei“, verspricht Pastoralreferent Alexander Krause. Er freut sich darüber, dass der lang ersehnte Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auf dem heimeligen Kirchberg-Areal stattfindet.

Für die kleinen Besucher gibt’s noch eine besondere Überraschung: Der Nikolaus tritt auf! Musikalisch bietet der Markt darüber hinaus eine breite Vielfalt: Musikkapelle, die „Snow Man Band“ der Pfuutzger Musigg und der Liederkranz werden einen stimmungsvollen Klangteppich ausbreiten.