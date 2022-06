Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Was glaubst Du denn…?“, so lautet eine Gesprächsreihe, die Hochschulseelsorger Alexander Krause ins Leben gerufen hat. In diesem Format sollen die Studierenden des Hochschulcampus aus Tuttlingen mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ganz persönlich über Gott und die Welt ins Gespräch kommen. Bewusst wird die Gästeanzahl dabei in Grenzen gehalten.

Erster Gast war einer der profiliertesten Landespolitiker in Baden-Württemberg und ehemaliger Landrat hier in Tuttlingen, Guido Wolf. Er hat die Fragen der Teilnehmer offen, persönlich und ohne Parteiideologie beantwortet. Themen waren unter anderem die Ukraine, Christ-Sein und Politik und verantwortungsvoller Umgang mit Macht.

Alexander Krause durfte die Gesprächsrunde in der Geheimratsecke, nach rund 90 Minuten, mit einem Dank an Guido Wolf beenden. Im Wintersemester wird es die Fortsetzung dieser Reihe geben.