Winterzeit ist Erkältungs- und Grippezeit. Das nasse und kalte Wetter bringt für viele Menschen Schniefnasen, Halsschmerzen und manchmal sogar eine handfeste Grippeinfektion mit sich. Viele lassen sich mittlerweile gegen Grippe impfen – für wen sich das lohnt und wann der beste Zeitpunkt dafür ist, erklärt Dr. Ulrike Odenwäller, Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Seitingen-Oberflacht, im Interview mit Volontärin Linda Egger.

Frau Odenwäller, an wen richtet sich die Grippe-Impfung überhaupt und wie wird sie Ihrer Erfahrung nach angenommen?

Die Haupt-Zielgruppe sind Personen über 60 Jahre. Die Impfung richtet sich aber auch an Menschenmit chronischen Grunderkrankungen, Schwangere und Leute, die beruflich engen Kontakt mit Menschen haben. Wir impfen in unserer Praxis ziemlich viel, etwa 60 Prozent unserer Patienten über 60 Jahre sind gegen Grippe geimpft. Bei uns ist die Anzahl der Patienten, die sich impfen lassen, in diesem Winter ziemlich ähnlich wie letztes Jahr. Einen verstärkten Ansturm habe ich nicht wahrgenommen – wir mussten eher immer wieder dafür werben.

Wie viel Impfstoff haben Sie aktuell noch zur Verfügung, wird er schon knapp?

Mittlerweile haben wir nur noch ein paar wenige Rest-Impfungen übrig. Leider können wir auch nichts mehr nachbestellen, wenn der Impfstoff einmal aufgebraucht ist.

Wogegen hilft eine Grippe-Impfung genau? Bin ich damit auch vor Erkältungen besser geschützt?

Nein, die Impfung schützt nur vor der Influenza. Und auch das nicht zu 100 Prozent, weil nicht jeder gleich gut immunisiert wird. Deshalb kann es in seltenen Fällen passieren, dass man trotzdem an einer Grippe erkrankt. Nach der Impfung selbst können einen Tag lang Symptome wie Kopf- oder Gliederschmerzen oder fieberhafte Reaktionen auftreten. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass Influenza-Erkrankungen bei geimpften Personen milder und mit weniger Komplikationen verlaufen als bei Umgeimpften.

Lohnt es sich jetzt denn überhaupt noch, sich gegen Grippe impfen zu lassen?

Am sinnvollsten ist es eigentlich, im Oktober damit zu beginnen. Aber auch jetzt kann es durchaus noch Sinn machen, sich impfen zu lassen. Die Hauptgrippezeit ist immer gegen Januar, Februar zur Fasnet. Bei so vielen Menschen auf engem Raum ist die Ansteckungsgefahr einfach sehr hoch. Selbst dann, wenn eine Grippewelle gerade erst anläuft, kann eine Impfung noch schützen oder zumindest den Krankheitsverlauf der Grippe abmildern.. Die Wirkung tritt in der Regel nach etwa zehn bis 14 Tagen ein. Unter Umständen kann man also die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung, bis die Krankheit ausbricht, überbrücken.

Wie kann man sich ohne Impfung am besten gegen die Grippe schützen?

Das ist schwierig, man kann sich ja nicht komplett vor Menschen schützen und sich in eine Kapsel stecken (lacht). Man kann nur schauen, dass man Abstand hält zu Erkrankten, auf Hygiene achtet und, viel Zeit an der frischen Luft verbringt – und natürlich, dass man sich gesund ernährt und genügend trinkt, ausreichend schläft und möglichst Menschenansammlungen meidet. Aber ein „normal-gesunder“ Mensch wird mit einer Grippe fertig. Dann ist man etwa zehn Tage richtig krank und sollte dann auch im Bett bleiben. Aber es ist einfach ein Stück weit unser Zeitgeist, dass wir es uns nicht mehr leisten können, krank zu sein und immer Bestleistung bringen müssen.