Für den Verein für Garten, Obst und Landschaft in Seitingen-Oberflacht ist das Jahr durchwachsen gewesen. Der Verein hat Nachwuchsprobleme. Bei den Wahlen ergaben sich Neuerungen. Schon in der vergangenen Hauptversammlung wiesen der Vorsitzende Johann Jungert und der Kreisvorsitzende Hans Weber auf den Insekten-, Bienen- und Hummelnotstand hin, der sich nicht gebessert hat. Ohne Bienen keine Bestäubung und ohne Bestäubung keine Ernte, so Jungert.

Sein Blick ging nach China, wo viele Helfer wegen der Umweltverschmutzung mit Pinsel Blüten bestäuben, um überhaupt etwas zu ernten. Um nicht in eine ähnliche Situation zu kommen, sei es wichtig, sich der Verantwortung gegenüber der Natur bewusst zu sein.

Die Mitglieder schütteten im Vereinsgarten einen großen Hang auf, der mit Wildblumen bepflanzt wurde. Anfänglich verhielt sich das Wachstum noch etwas zögerlich, doch nach und nach erblühte der Hang und bot vielen Insekten Nahrung. Wünschenswert, so Jungert, wäre es, wenn in Neubaugebieten Obstbäume statt Thuja und Säulenbäume als Grenzbepflanzung gesetzt werden. Laut Vorstandsbeschluss können Mitglieder auf Vereinskosten einen Obstbaum pflanzen, um auch in Neubaugebieten Insekten eine Heimat zu geben.

Nach wie vor ist das Staigfest eines Höhepunkte des Vereines mit einer logistischen und personellen Herausforderung. Probleme gab es beim letzten Staigfest mit der Wasserversorgung, als man feststellte, dass die Quelle kein Wasser mehr lieferte, was in der 30-jährigen Geschichte des Vereines zum ersten Mal vorkam und man aufwendig mit Tanks Wasser aus dem Ort holen musste. Das Staigfest, so Jungert, ist, auch wenn es so aussehe, nur ein sekundäres Mittel zum Zweck und der Erlös fließt in die vielen Aufgaben, die der Verein im Ort und auf dem Vereinsgelände übernimmt. Ernüchternd wurde festgestellt, dass der Verein überaltert und dringend Nachwuchs benötigt, der sich aktiv im Verein engagiert.

Bei den Neuwahlen ergaben sich einige Änderungen im Vorstand. Der stellvertretende Vorsitzende Klaus Kugel ließ sich nicht mehr aufstellen, an seine Stelle wurde Thomas Kahler gewählt, der noch das Amt des Pressewartes innehat. Auch Schriftführer Anton Luderer stand nicht mehr zur Verfügung, was jetzt von Felix Zepf weitergeführt wird. Beisitzerin Gabi Zepf gab ebenfalls ihr Amt als Beisitzerin ab, was von Jugendleiter Markus Hermann übernommen wurde.

Ehrungen:

50 Jahre: Nicolaus Dufner.

40 Jahre: Anton Wolframsdorf.

25 Jahre: Agathe Frech, Ralf Reiser und Anton Luderer, der auch für 25 Jahre Mitgliedschaft im Vorstand besonders geehrt wurde.

Zehn Jahre: Stefanie Zepf, Timo Zepf, Wolfgang Zepf, Pia Weishaar und Ewald Aberle.